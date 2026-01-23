Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Güneş Paneli Desteği' projesi, konargöçer küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor.

MERSİN (İGFA) - Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje, kırsal üretimde sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlıyor.

Proje kapsamında, konargöçer ailelerin ve gezici arıcıların üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kırsal alanda sosyoekonomik gelişimin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak, enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor.

GÜNEŞ PANELİ DESTEĞİ, KONARGÖÇER ÜRETİCİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI

Projeden yararlanan ailelerden biri de Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Topal ailesi oldu. Nur Melek ve Ömer Topal çifti yaz aylarında yaylalara göç ederken, kış döneminde Karahıdırlı Mahallesi'nde koyun yetiştiriciliği yapıyor.

Güneş paneli desteği öncesi ahır ve yaşam alanlarında aydınlatma bulunmadığı için el feneri ve ateş ışığıyla hayvan bakımını gerçekleştiren aile, güneş paneliyle birlikte hem ahırda hem de çadır alanında sürekli aydınlatmaya kavuştu. Sağlanan elektrik sayesinde, Topal ailesinin dış dünyayla iletişimi de kolaylaştı.

2023, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan dönemde toplam 1.160 üretici, Büyükşehir Belediyesi'nin güneş paneli desteğinden faydalandı. Destekten yararlanan üreticilerin 350'sini gezici arıcılar, 810'unu ise küçükbaş hayvan yetiştiricileri oluşturdu.

Hem üreticilerin yaşam kalitesini artırmayı, hem de kırsal üretimi çevre dostu uygulamalarla güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir, 2026 yılında da güneş paneli desteklerini sürdürecek.