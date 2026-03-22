BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 'Çocuklar Müzede' etkinlikleri kapsamında sahnelenen Hansel ve Gretel oyunu büyük ilgi gördü.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte dünya edebiyatının en sevilen masallarından biri olan Hansel ve Gretel'i oyunlaştıran, yöneten ve aynı zamanda sahnede canlandıran Funda Güler, interaktif bir anlatım sundu. Çocuklar, masalın akışına dahil olarak karakterlerle birlikte heyecan dolu bir yolculuğa çıktı.

Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür eden Funda Güler, Hansel ve Gretel'i daha masum, sevimli, barış dolu ve pedagojik bir formatta hazırladığını dile getirerek, 'Çocukların tiyatro etkinliğine gelmeleri beni çok mutlu etti.

Farklı etkinlikler de olması, çocukların Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer bölgesinden de gelmeleri, bu tarz sanatla ilgilenmeleri, ailelerin çocukları sanatla buluşturması çok önemli. Bugün bu kalabalığı görmek, onların yüzündeki ifadeleri görmek, masalı dinlemeleri, hepsi muhteşem.' diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar da, oyunda izlediklerini anlatarak çok keyif aldıklarını ve eğlendiklerini ifade etti.