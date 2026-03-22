Bursa'da Osmangazi Belediyesi, geleceğin teminatı çocukların sağlığını korumak adına örnek bir çalışmaya daha imza attı. Ara tatil sürecini fırsata çeviren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirerek hijyen standartlarını en üst seviyeye taşıdı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen vizyonuyla çocukların güvenliğini sağlayan önleyici ve koruyucu hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kemirgen ve Haşere ile Mücadele Birimi ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı tüm kreşlerin iç ve dış alanlarını, sınıflarını, ortak kullanım alanlarını, oyun sahalarını, mutfak ve yemekhane bölümlerini büyük bir titizlikle dezenfekte etti. Bunun yanı sıra çalışmalarda insan sağlığına duyarlı, çevre dostu ve mevzuata uygun yöntemler tercih edilirken, kemirgen ile yürüyen haşerelere karşı da etkili önleyici uygulamalar hayata geçirildi.

Çocukların sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda eğitim alabilmesini hedefleyen bu çalışmalar, yalnızca ara tatil dönemiyle sınırlı kalmayacak. Osmangazi Belediyesi, yıl boyunca sürdürülebilir bir planlama ile düzenli kontrol ve dezenfeksiyon uygulamalarını hayata geçirerek kreşlerde hijyen çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.