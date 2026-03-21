ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Ankara Tabip Odası iş birliğiyle, İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş anısına 'Doğa Yürüyüşü ve Fidan Dikimi' etkinliği düzenlendi.

ATA Çiftliği'nde düzenlenen programa, ABB yöneticileri, sağlık çalışanları, hekimler, tıp fakültesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.

14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar doğa yürüyüşünün ardından hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturdu.

BERKAY'IN ADI HATIRA ORMANINDA YAŞAYACAK

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, 'İstanbul Beşiktaş'ta hain bir terör saldırısında hayatını kaybeden Berkay Akbaş kardeşimiz ve diğer 41 vatandaşımız için burada bulunuyoruz. Onlar adına oluşturduğumuz hatıra ormanında ağaç dikme kampanyasında bir araya geldik. 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle de tüm hekimlerimizin Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Berkay Akbaş'ın adını hatıra ormanında yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak için fidan dikimi yaptık' dedi.