Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Gazi Tarım iş birliğiyle düzenlediği Tohum Takas Şenliği'nde 40 bin paket yerel ve atalık tohum, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın katılımıyla ücretsiz dağıtıldı. Sağanağa rağmen yoğun ilgi gören etkinlik, üretim kültürü ve dayanışmayı güçlendirdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, iştiraki Gazi Tarım iş birliğiyle Osmangazi Meydanı'nda düzenlediği Tohum Takas Şenliği ile yerel ve atalık tohumları vatandaşlarla buluşturdu.

Sağanak yağmura rağmen Osmangazili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlik, üretim kültürünü ve dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Bu yıl ilki düzenlenen şenlik kapsamında Gazi Tarım tarafından 15 bin paket tohum dağıtılırken, toplamda 40 bin paket yerel ve atalık tohum ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırıldı. Etkinlik alanında kurulan 40 stantta, Bursa başta olmak üzere farklı illerden gelen toplam 12 belediye kendi tohumlarını paylaşırken, çok sayıda tohum takas grubu da şenliğe katılarak çeşitliliğe katkı sundu. Şenlikte düzenlenen iki ayrı atölye çalışmasıyla da özellikle çocuklara yönelik farkındalık oluşturuldu. Tohum fide ve tohum topu atölyelerinde çocuklara tohumun yolculuğu uygulamalı olarak anlatıldı; doğayla bağ kurmaları ve üretim bilinci kazanmaları hedeflendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın katıldığı Tohum Takas Şenliği'nde Gazi Tarım Genel Müdürü Arca Atay, belediye başkan yardımcıları, Osmangazi Belediyesi meclis üyeleri, STK temsilcileri de yer aldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şenlikte kurulan stantları tek tek gezerek, yerel ve atalık tohumlara ilişkin üreticilerden bilgiler aldı.

Sağanağa dikkati çeken Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, tohumun susuz büyüyemeyeceğini kaydederek, güzel bir rahmet ile birlikte şenliğin gerçekleştirildiğini ifade ederek, yağışların önemini vurguladı. Şenliğe katılımın yüksek olmasının kendilerini çok sevindirdiğini kaydeden Başkan Aydın, şunları kaydetti:

'Enerji kriziyle, petrol kriziyle artık ekim yapılabilecek mi bunu konuşuyoruz, gübre fiyatları, maliyetler nereye gidecek, küçük üretici, çiftçi ekip biçebilecek mi, şu anda hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde gıda arzının devamlılığı büyük bir konu başlığı oldu. Burada da aslında küçük üreticilerin yaşaması, kendi bağında, bahçesinde, küçük alanlarda bunu devam ettirebilmesi hayati önem taşıyor. Bizler, binlerce yıldır oluşmuş, doğanın kendi şartları içerisinde kimyasal madde olmadan üretilen tohumları da yaşatmak istiyoruz. Amacımız binlerce yıl daha tohumlar insanlığa, doğaya, tarıma her türlü canlıya hizmet etsin. Başta Gazi Tarım Genel Müdürü ve çalışanlarına olmak üzere emekleri geçen bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım bu tohumlar her sene daha çok kişiye ulaşır. Daha çok kişinin ektiği tohumlarla hepimizin sağlığını tehdit eden tek tip, GDO'lu genetiğiyle oynanmış ürünler azalır temennisiyle, şenliğimiz hayırlı olsun.'

'HER BİR TOHUM ÇEŞİDİ, ANADOLU'NUN FARKLI İKLİM VE TOPRAĞINA UYUM SAĞLAMIŞ BİR EMEĞİN, DENEYİMİN ÜRÜNÜDÜR'

Bursa'nın 700 yıllık tarihine tanıklık eden bu topraklarda, yerel ve atalık tohumların, doğa ile uyumun, üretim kültürünün ve ortak hafızanın en canlı taşıyıcıları olduğunun altını çizen Gazi Tarım Genel Müdürü Arca Atay ise, 'Yüz yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bu tohumlar yalnızca gıdayı değil, bereketi, dayanışmayı ve sürdürülebilir geleceği de temsil eder. Osmangazi Belediye'miz tarafından Bursa'nın kuruluşunun 700. Yılı kapsamında düzenlenen Tohum Takas Etkinliği'nde ticari amaç taşımayan, çoğaltılabilir ve sürdürülebilir nitelikteki yerel ve atalık tohumları ücretsiz olarak sizlere dağıtıyoruz. Etkinlik yerel üretim bilgisinin paylaşılmasını, tarımsal mirasın korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlamaktadır. Her bir yerel tohum çeşidi, Anadolu'nun farklı iklim ve toprağına uyum sağlamış bir emeğin ve deneyimin ürünüdür. Çiftçilerimizin yıllar boyunca yaptıkları seçimlerle ve doğal melezlemelerle oluşan bu çeşitler, aynı zamanda zengin mutfak kültürümüzün ve biyolojik çeşitliliğimizin temelini oluşturur.' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kültürel değeri yansıtan keyif dolu bir gösteri sergiledi. Gün boyu süren etkinliklerde Seyyah grubunun verdiği konser de, keyifli anlara sahne oldu.

Osmangazi Meydanı'nda yoğun bir katılım oluşturan Osmangazili vatandaşlar da, şenlikten ötürü duyduğu memnuniyeti, kendileriyle yakından ilgilenen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sunarak iletti. Başkan Aydın, şenlik boyunca vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, daha iyi bir hizmet için aralıksız olarak yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Aydın, Gazi Tarım standına geçerek, Osmangazili vatandaşlara da tohum dağıttı.