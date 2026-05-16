İSTANBUL (İGFA) - Edebiyat dünyamızın unutulmaz yazarı Orhan Kemal'in anısını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı'nın 2026 yılı kazananı belli oldu. Yazarların 74 seçkin eserle katıldığı ödül programında bu yıl 55.'si verilen büyük ödül, edebiyatımızın usta kalemi Ahmet Büke'ye 2025 yılında çağdaş Can Yayınları tarafından yayımlanan Kırmızı Buğday adlı romanı ile verildi.

A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Seval Şahin ve Ezgi Tanergeç'ten oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, ödül gerekçesinde 'Kurtuluş Savaşı'nı toprak mülkiyeti ve kırsal dönüşüm meseleleriyle birlikte ele alması, dönemin toplumsal arka planına derinlikli bakması, güçlü kurgusu, dile hakimiyeti, gerçekçi karakterleri, savaş olgusunu sınıfsal ve ekonomik bakış açısıyla irdelemesi nedeniyle oy çokluğuyla 2026 yılı, 55. Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer görülmüştür' ifadelerine yer verdi.

Ahmet Büke'ye ödülü, Orhan Kemal'in vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma töreninde takdim edilecek. Tören, 2 Haziran Salı günü saat 10.30'da İstanbul Beyazıt'taki Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.