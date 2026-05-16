İstanbul Üsküdar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Bağlarbaşı Kültür Merkezi Avlusu'nda düzenlenecek özel program ve konser etkinliğiyle kutlamaya hazırlanıyor. Bayram coşkusunu müzikle buluşturacak gecede sevilen müzik grubu Pinhani sahne alacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar'da geleneksel hale gelen 19 Mayıs kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, saat 20.00'de başlayacak. Program kapsamında ilk olarak saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak.

Gecede, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş vatandaşlara hitap ederek 19 Mayıs'ın gençlik, bağımsızlık ve Cumhuriyet ruhuna ilişkin konuşma gerçekleştirecek. Başkan Dedetaş'ın konuşmasının ardından sahneye çıkacak olan Pinhani grubuna çiçek takdimi yapılacak.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi Avlusu'nda gerçekleşecek konser programında Pinhani, sevilen şarkılarını binlerce genç ve İstanbullu ile birlikte seslendirecek. 19 Mayıs akşamına özel hazırlanan etkinlikte vatandaşlar hem bayram coşkusunu yaşayacak hem de müzik dolu bir gece geçirecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte alan girişleri saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Konser öncesinde vatandaşlar için çeşitli sahne ve etkinlik hazırlıkları da yapılacak.

19 Mayıs'ın birlik, beraberlik ve gençlik ruhunu yansıtacak program kapsamında Bağlarbaşı Kültür Merkezi Avlusu'nun bayraklar ve özel görsellerle donatılması planlanırken, gece boyunca marşlar ve konser performanslarıyla bayram coşkusu hep birlikte yaşanacak.