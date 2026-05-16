İzmir Aliağa Belediyesi Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını bu yıl 2'ncisini düzenlediği Bahar Şenliği ile kutladı. Alia Park Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen bahar şenliği, birinci gününde özel öğrencilerin gösterileri ile ikinci gününde atölyeler ile renkli anlara sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - Bahar şenliğine; İzmir Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bahar Şenliğinde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağa Belediyesi Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Güneş Çakır tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından Aliağa Belediyesi Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sergilendi.

Gösteriler kapsamında öğrenci Mihra Zara Bayram tarafından 'Sevgiyle Aşılır' adlı şiir seslendirildi. Öğrenciler tarafından şarkı eşliğinde ritim gösterisi, rock oyun gösterisi, müzik eşliğinde kurdele gösterisi, 'Ispanaklı Yumurta' adlı şarkı gösterisi, 'Yıldızlar Geçidi' adlı gösteri, dans gösterisi, koro dinletisi ve 'Atatürk Çocukları' adlı gösteri sahnelendi. 'Atatürk Çocukları' gösterisi sırasında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar sahnede öğrencilere eşlik etti. Ardından öğrenci Emine Özer tarafından hazırlanan resim Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a hediye edildi. Veliler ve davetlilerin yoğun katılım gösterdiği program Aliağa Belediyesi Alia Atlı Spor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Blue Tolga Noah Ayhan, Doruk Can ve Kerem Güleç tarafından sergilenen atlı jimnastik gösterisi ile sona erdi.

220 Çocuğa 15 Bin Seans Eğitim

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, konuşmasında emeği geçenlere şu sözlerle teşekkür etti: 'Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde 220 çocuğumuza eğitim vermekteyiz. Eğitimci arkadaşlarım yıl boyunca 15 bin seans eğitim gerçekleştirmekte. Burada bir yandan çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimleri için eğitimler verilmekte bir yandan da çocuklarımızın sosyal duygusal ve iletişim becerilerinin gelişmesi için çaba sarf edilmektedir. Çocuklarımız sportif alanda da birçok başarılara imza attılar ve Aliağamızın ismini ulusal bazda duyurdular. Aliapark'ta 11 Haziran'da Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile işbirliği Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Türkiye Şampiyonluğu da kazanan çocuklarımızın önümüzdeki yıl milli takıma seçileceklerine inancımız tam. Çok kıymetli ekip arkadaşlarıma, eğitimcilerimizin emeklerine ve en büyük paydaşımız siz değerli ailelerimize teşekkür ediyorum.'

BAHAR ŞENLİĞİNDE ATÖLYE GÜNÜ

Bahar Şenliği ikinci günü, HABAŞ Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen atölyeler ile devam etti. Atölyeler kapsamında, kuaför, mutfak, sanat, balon, yüz boyama, takı, topaç yapım stantları yer aldı.