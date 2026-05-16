Van Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi. Van Kalesi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa kentteki 6 farklı okuldan özel gereksinimli çocuklar katıldı. Engelli bireyler, aileleri ve öğretmenlerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, katılımcılar ücretsiz servislerle etkinlik alanına ulaştırıldı.

Ekipler tarafından dağıtılan uçurtmalarla açık havada keyifli vakit geçiren çocuklara aileleri de eşlik etti. Program alanında piknik yapan ailelere çeşitli ikramlarda bulunulurken, etkinlik boyunca renkli görüntüler oluştu.

ATLI POLİSLER ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de alanda yer aldı. Atlı polisler ve atlar çocuklardan yoğun ilgi görürken, özel gereksinimli çocuklar atları severek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda konuşan Özel Eğitim Öğretmeni Engin Karasu, etkinliğin çocukların sosyal gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, 'Engelliler Haftası münasebetiyle Van Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu uçurtma şenliğindeyiz. Özel gereksinimli öğrencilerimizin hem sosyalleşmesi hem toplumdaki farkındalığının artması için bu tür etkinlikler çok kıymetli. Etkinlik çok güzel geçiyor, çocuklarımız çok mutlu. Dileriz bu tür etkinlikler devam eder.' dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, özel gereksinimli çocukların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen sosyal ve kültürel çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.