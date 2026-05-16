Kayseri Kocasinan Belediyesi öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Yakut Mahallesi'nde bulunan Kadir Has Fuar Parkı'nda gençlik şöleni düzenlenecek.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'nin geleceği gençleri ve Kayserilileri şenliğe davet eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Geleceğin Büyük ve Güçlü Türkiye'sini inşa edecek olan gençlerdir. Tüm projelerimizi ve yatırımlarımızın merkezinde gençler var.' dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlerimizin hayatlarına dokunarak, evlatlarımızı geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırlıyoruz. Türkiye, birçok alanda yerli ve milli teknoloji üretimi yapan ve bu alanlarda söz sahibi olan bir ülke oldu. Artık güçlü bir Türkiye var ve dünya çapında söz sahibi. Belediye olarak farklı ve ufuk açan projelere imza atıyoruz. Özellikle gençlerin rakipleri, aynı şehir ve ülkedeki gençler değil, dünyadaki tüm gençlerdir. Unutmayın ki gençlere verilen destek, Türkiye'ye ve bu millete yapılmış bir hizmettir. Gençlerimizle birlikte Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel bir Türkiye ve Kayseri bırakabilmek için çaba gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen şenlik, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Yakut Mahallesi'ndeki Kadir Has Fuar Parkı'nda yapılacak. Etkinlik kapsamında güç parkuru ve cornhole yarışmaları, spor, müzik eğlence ve akşam saat 20.00'da Anadolu rock ve Türkçe rock müziğini kendine has tarzıyla icra eden Koray Haklı konseri yer alacak.