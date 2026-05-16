Karabağlar Belediyesi, Türkiye'ye örnek olması hedeflenen 'Karabağlar Dönüşüm Modeli' ile kentsel dönüşümde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İlçenin 2013 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen 106 hektarlık bölgesinde çözüm bekleyen alanlardan biri olan Osman Aksüner Mahallesi'nde hazırlanan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı.

İZMİR (İGFA) - Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra önceki dönem Genel Başkanı Murat Karayalçın, Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri, CHP İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Osman Aksüner bölgesi sakini katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'kentsel dönüşüm süreci yerel yönetimlerin elinde olmalı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özgür Özel, Karabağlar'da düzenlenen Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümden sosyal belediyecilik çalışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Karabağlar'da yıllardır beklenen dönüşüm sürecinin artık somut bir aşamaya geldiğini belirten Özel, projenin uzlaşma temelinde ilerlemesini önemsediklerini söyledi. Vatandaşların mevcut haklarını koruyarak modern ve güvenli konutlara kavuşmasının hedeflendiğini ifade eden Özel, 'Burada hızlı bir uzlaşma süreciyle insanların yıllardır yaşadığı sorunların çözüleceğine inanıyorum' dedi.

Karabağlar'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Özel, İzmir'de geçirdiği öğrencilik ve askerlik yıllarında bölgeden sık sık geçtiğini anlatarak, 'Karabağlar'da kentsel dönüşümün artık kaçınılmaz hale geldiğini yıllardır düşünüyordum' ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm süreçlerinin yerel yönetimler eliyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Özel, belediyelerin vatandaşla doğrudan temas kurabilen kurumlar olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm süreçlerinde merkezi yönetimin yerel yönetimlere daha fazla destek vermesi gerektiğini belirten Özel, Karabağlar Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yoğun girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın süreç boyunca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduğunu belirten Özel, 'Bakanlıkların yollarını aşındırdı, kapılarını çaldı, ısrar etti. Muhtarlarla birlikte elinden gelenin fazlasını yaptı' ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde bakanlık sorumluluğunda yürüyen projelerde ilerleme sağlanamadığına yönelik vatandaşların taleplerini dinlediklerini de belirten Özel, Karabağlar'daki dönüşüm sürecinin belediye, vatandaş ve ilgili kurumların ortak çalışmasıyla ilerlemesinin önemli olduğunu söyledi. Ve sürecin hızlı şekilde tamamlanmasını umut ettiklerini ifade etti.

Özel'den Karabağlar Belediyesi'ne Övgü 'Karabağlar'da Güçlü Bir Toparlanma Var'

Özgür Özel, Karabağlar Belediyesi'nin mali disiplin ve sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını örnek göstererek, Belediye Başkanı Helil Kınay yönetimindeki belediyenin zor ekonomik koşullara rağmen önemli bir başarı ortaya koyduğunu söyledi.

Belediyenin göreve yüksek bütçe açığıyla başladığını ancak kısa sürede mali yapıda ciddi bir toparlanma sağlandığını belirtti. Bütçe açığının iki yıl içinde önemli ölçüde azaltılmasının dikkat çekici olduğunu ifade eden Özel, belediyenin çalışanlarına maaş ve sosyal haklar konusunda borçsuz bir yapıya ulaşmasını da önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

Karabağlar Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hizmet filosuna kattığı 81 aracı da örnek gösteren Özel, araç kiralama sistemine son verilmesinin kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Geçmiş dönemlerde belediyelerin yüksek maliyetli kiralama yöntemleriyle büyük yük altına sokulduğunu ifade eden Özel, Karabağlar'da uygulanan modelin hem tasarruf sağladığını hem de hizmet kapasitesini artırdığını söyledi.

Konuşmasında sosyal belediyecilik uygulamalarına da geniş yer veren Özel, ilçede hizmet veren Halk Ekmek noktaları, Kar Kafeler ve sosyal marketlerin ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli destekler sunduğunu belirtti. Özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik çalışmaların her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Özel, sosyal belediyeciliğin kriz dönemlerinde daha da önemli hale geldiğini kaydetti.

Karabağlar Belediyesi'nin istihdam çalışmalarını da değerlendiren Özel, bölgesel istihdam ofisi aracılığıyla çok sayıda vatandaşın iş sahibi olmasının önemli bir sosyal destek modeli oluşturduğunu söyledi. Belediyenin kendi plentinde ürettiği asfaltla sokak yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özel, ilçede altyapı ve üstyapı yatırımlarının da hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

Kadınlara, çocuklara ve can dostlara yönelik projelerin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Özel, kreş sayısının artırılması, kadın kooperatifinin kurulması, pati parkları ve hayvan evleri gibi uygulamaların sosyal belediyeciliğin güçlü örnekleri arasında yer aldığını söyledi.

Karabağlar'ın önümüzdeki süreçte daha hızlı gelişeceğine inandığını belirten Özel, 'İki yılda yapılan çalışmaları gördüğümüzde, Karabağlar'ın artık daha güçlü bir ivmeyle yoluna devam edeceğine inanıyoruz' dedi.

Başkan Kınay: 'Karabağlar'ın Dönüşüm Hikâyesini Birlikte Yazıyoruz'

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi tanıtım toplantısında, Karabağlar'ın geleceğini şekillendirecek dönüşüm vizyonunu anlattı. Projenin yalnızca teknik bir yapı yenileme çalışması olmadığını vurgulayan Kınay, 'Bu dönüşümün merkezinde insan var. Tarihi bir eşiği birlikte aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

'Karabağlar'ın Yüzde 25'i Dönüşüm Alanında'

Karabağlar'ın yıllardır Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen yurttaşlara yuva olduğunu belirten Kınay, ilçenin aynı zamanda İzmir'de kentsel dönüşüme en fazla ihtiyaç duyan bölgelerden biri olduğunu söyledi.

106 hektarlık riskli alanın yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Karabağlar Belediyesi'ne devredildiğini hatırlatan Kınay, 'Karabağlar'da ilçenin yaklaşık yüzde 25'i ve nüfusun önemli bir bölümü dönüşüm alanlarında yaşıyor. Bu nedenle sağlıklı ve güvenli barınma hakkını önceleyen çalışmalar bizim için temel öncelik' diye konuştu.

58 Mahallede Bilimsel Risk Analizi

İzmir Kalkınma Ajansı işbirliği ile ilçenin 58 mahallesinde kapsamlı risk analizleri yaptıklarını belirten Kınay, deprem, heyelan, sel, iklim değişikliği ve sosyal kırılganlık verilerinin birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Hazırlanan çalışmaların Karabağlar Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ne altlık oluşturduğunu ifade eden Kınay, 'Bilimsel verilerle, akademisyenlerle, danışma kurullarımızla ve saha çalışmalarıyla yol haritamızı oluşturduk' dedi.

'Bu Dönüşümün Merkezinde İnsan Var'

Kentsel dönüşüm sürecinin yalnızca fiziksel değişim anlamına gelmediğini vurgulayan Kınay, 'Kentler yalnızca binalardan ibaret değildir; anılarımızı, kültürümüzü ve toplumsal bağlarımızı geleceğe taşıyan yaşayan organizmalardır' ifadelerini kullandı.

Projede önceliklerinin vatandaşların kendi mahallelerinde, anılarıyla birlikte yaşamlarını sürdürebilmesi olduğunu belirten Kınay, 'Bizim önceliğimiz Karabağlar ailemizin güvenli yapılarda yaşama hakkını korurken, kentin yarattığı refahı yine o kentin gerçek sahipleri olan komşularımızla paylaşmaktır' dedi.

'Yerinde ve Değer Esaslı Dönüşüm'

Osman Aksüner Mahallesi'nde hayata geçirilen modelin Karabağlar'ın geleceği için önemli bir yol haritası olduğunu söyleyen Kınay, projenin masa başında değil, mahalle sakinleriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

'Bu projeyi mahallemizin hafızasını dinleyerek, anketlerle, birebir görüşmelerle ve sözlü tarih çalışmalarıyla hazırladık' diyen Kınay, amaçlarının kimseyi yerinden etmeden, komşuluk ilişkilerini koruyarak daha güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmak olduğunu belirtti.

Süreç boyunca katılımcılığı esas alan belediye ekiplerinin; 360 derece kameralarla dijital ikiz çalışmaları, saha çekimleri, hane halkı anketleri ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Kınay, planlama sürecinin mahalle sakinleriyle birlikte şekillendirildiğini söyledi.

Modern Yaşam Alanları Oluşturulacak

Projede yalnızca konutların değil, yaşam alanlarının tamamının dönüştürüleceğini ifade eden Kınay, yeşil alanlar, parklar, sosyal tesisler ve kamusal kullanım alanlarıyla bütüncül bir planlama hedeflediklerini söyledi.

Toplam 7 adadan oluşan projede 6 konut adası ve bir ticaret merkezi yer aldığını belirten Kınay, toplam 236 bina ve 475 bağımsız bölümün dönüşeceği projede 50 ila 135 metrekare arasında değişen 8 konut tipine sahip 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin planlandığını aktardı.

Uzlaşma Süreci Pazartesi Başlıyor

18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren uzlaşma görüşmelerinin başlayacağını açıklayan Kınay, vatandaşlarla birebir görüşmelerin Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Sürecin tamamen şeffaf yürütüleceğini vurgulayan Kınay, 'Bilgilendirme, uzlaşma ve uygulama süreçlerinin tamamında şeffaflıktan taviz vermeyeceğiz. Her adımı vatandaşlarımızla birlikte atacağız' dedi.