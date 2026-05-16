BURSA (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesindeki Ümitalan İlkokulu, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı. 'Bir Kitap Bin Pencere' adıyla gerçekleştirilen proje kapsamında çocuklara yaklaşık 450 kitap ulaştırıldı.

Ümitalan Köyü'nde kitaplarla yeni ufuklar açıldı

Proje; yalnızca kitap tesliminden ibaret bir etkinlik değil, aynı zamanda kırsalda eğitimin, kültürel gelişimin ve bilgiye erişimin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri öncülüğünde yürütülen çalışmada, çocukların kitaplarla daha erken yaşta bağ kurması, okuma alışkanlığının güçlendirilmesi ve kırsal bölgelerde kültürel imkanların artırılması hedeflendi.

'Her kitap cehalete karşı yakılmış birer meşaledir'

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Furkan Emre Esentürk, etkinlikte yaptığı konuşmada kitapların yalnızca birer nesne olmadığını, geleceği şekillendiren birer ışık kaynağı olduğunu ifade etti. Esentürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bir Kitap Bin Pencere projesiyle, Türk istikbalinin asıl teminatı olan evlatlarımızın dimağlarında yeni ufuklar açmak üzere yola çıktık. Biz o gün oraya sadece bir ziyaret için değil, 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!' buyruğunun ve o mukaddes çağrının peşinden gittik. Teslim ettiğimiz yaklaşık 450 eser, sadece kâğıt ve mürekkepten ibaret değil; her biri cehalete karşı yakılmış birer meşaledir.'

Bilginin ışığından mahrum hiçbir çocuğun kalmaması gerektiğini vurgulayan Esentürk, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözüne atıfta bulunarak sürdürdü. 'Çocuklarımızın o merak dolu gözlerinde hem inancımızın emrettiği hakikati hem de Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine yürüyecek münevver Türkiye'nin ışığını gördük.'

Köy enstitüleri ruhuyla kırsal kütüphane vurgusu

Projeye destek veren isimlerden Zeynep Göksu İnayet ise kırsal bölgelerde eğitim imkanlarının artırılmasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

İnayet, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: 'Köy enstitüleri ruhu ile kırsalı yeniden ele alıyoruz. Daha önce Gaziantep Köseler Köyü'nde yaptığımız kırsal kütüphaneden sonra bu defa sevgili Furkan ve arkadaşlarının Kestel Ümitalan Köyü'ndeki çalışmasına destek vererek devam ediyoruz. Böyle bir projenin paydaşı olmak bizim için çok kıymetli.'

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kırsalda yeni bir kalkınma hamlesinin gerekli olduğunu ifade eden İnayet, şimdi de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Köyü'nde yeni bir kırsal kütüphane kurmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

'Yaşanabilir, çağdaş bir kırsal hayal ediyoruz. Atatürk Cumhuriyeti ikinci yüzyılda yeni bir atılım yapacak. Şimdi de Bursa Mustafakemalpaşa'da Taşpınar Köyü'nde kırsal kütüphanemizi kurmak için çalışmalarımıza başladık. Kitap bağışlarını bekliyoruz.'

Geniş katılımla hayata geçirildi

Projede görev alan öğrenciler arasında Furkan Emre Esentürk, E. İrem Çelik, Elif Sude Ateş, Zeynep Dinç, Merve Durmuş, Bedirhan Taşgın, Firdevs Damla Arslan, Selin Akay, Özge Keş, Dilanur Taş, Zeynep Özyılmaz, Kübra Şen ve Zeynep Kurt yer aldı.

Projeye akademik destek sağlayan isimler ise şu şekilde sıralandı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Hopyar, Prof. Dr. Bengül Güngörmez Akosman, Doç. Dr. Enes Battal Keskin, Arş. Gör. Merve Burcu, Arş. Gör. Esra Erikci, Arş. Gör. Dr. Ayşe Yıldız Aydın. Ayrıca Zeynep Göksu İnayet, Mehmet Esen ve Burhan Kurtulmuş da projeye gönüllü destek sundu.

Üniversite, sivil toplum ve okul el ele verdi

Etkinlik; Bursa Uludağ Üniversitesi, Bilim ve Doğa Topluluğu, İHT Kırsal Kütüphane ve Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirildi.

Projeye ev sahipliği yapan Ümitalan İlkokulu yönetimi ve öğretmenlerine de teşekkür edilirken, kırsalda çocukların eğitim imkanlarına erişimini güçlendirecek benzer çalışmaların devam edeceği belirtildi.

'Bir Kitap Bin Pencere' projesi, yalnızca bir kitap kampanyası değil; bilgiyle büyüyen, okuyan ve sorgulayan bir neslin inşasına yönelik umut veren bir dayanışma örneği olarak değerlendirildi.