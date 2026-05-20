Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metrelik teknede bulunan bir kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Tekne güvenli şekilde limana çekildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Kınalıada açıklarında makine arızası yapan 8 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı.

İçerisinde bir kişinin bulunduğu tekne için yapılan ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla bölgeye ulaştı.

Ekiplerin müdahalesiyle yedeklenen tekne, güvenli şekilde Kınalıada'da emniyete alındı.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İçeriği Görüntüle

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: RSS