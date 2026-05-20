Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metrelik teknede bulunan bir kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Tekne güvenli şekilde limana çekildi.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Kınalıada açıklarında makine arızası yapan 8 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı.
İçerisinde bir kişinin bulunduğu tekne için yapılan ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla bölgeye ulaştı.
Ekiplerin müdahalesiyle yedeklenen tekne, güvenli şekilde Kınalıada'da emniyete alındı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
