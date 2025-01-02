Bursa Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, 2024 yılında binlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Hayatlarını birleştirmek için Merinos Nikah Dairesi’ni tercih eden toplam 6 bin 636 çift, mutluluğa ‘Evet’ dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, 2024 yılında 6 bin 636 çiftin nikahını kıyarak, evliliğe adım atışına şahitlik etti. Türk gelin ve damatların yanı sıra yabancı uyruklu çiftlerin de evlenmek için tercih ettiği adres, Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi oldu. Yıl içerisinde hem gelin hem damadın yabancı olduğu 356 çiftin yanı sıra damatların yabancı, gelinlerin Türk olduğu 57 çift ile gelinlerin yabancı, erkeklerin Türk olduğu 203 çift, evliliğe Osmangazi’de adım attı.

Yıl içerisinde kıydığı nikahlarla çiftlerin mutluluklarına ortak olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “2024 Yılı içerisinde belediyemiz aracılığıyla gerçekleştirilen nikah merasimleri ile dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. İnşallah 2025 yılında da nice mutlu birlikteliklere ve coşkulu merasimlere şahitlik ederiz” diye konuştu.