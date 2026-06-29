Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam İçin Parklarda Buluşuyoruz' açık hava spor etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 2026 Eskişehir yılına özel olarak gerçekleştirilen etkinliklerin bu haftaki adresi, Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan eşsiz atmosferiyle Japon Bahçesi oldu. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, doğayla iç içe spor yapmanın keyfini yaşadı.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda aerobik, zumba, yoga ve pilates etkinlikleri düzenlenirken, katılımcılar hem güne zinde başladı hem de sağlıklı yaşam için spor yaptı.

Etkinliğe katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de spor yapan vatandaşları ziyaret ederek kadınlarla sohbet etti. Başkan Ünlüce, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Ünlüce, 'Sağlıklı yaşamı destekleyen ve birlikte hareket etmenin gücünü hissettiren etkinliğimize katılan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. 2026 Eskişehir Yılı boyunca şehrimizin her köşesinde, her yaştan hemşehrimizi bir araya getiren etkinliklerle buluşmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan kadınlar ise Japon Bahçesi'nin huzurlu atmosferinde spor yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu tür etkinlikleri düzenleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.