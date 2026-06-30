Pendikspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulunda Mehmet Latif Yaşlı, Süleyman Turan ve Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdemir, asil yönetim kurulunda yer aldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Pendikspor Kulübü Derneğinin Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Atakan Yüce yeniden başkanlığa seçilirken, Ağrılı üç isim de yeni dönem yönetim kurulu asil listesine girdi. Mehmet Latif Yaşlı, Süleyman Turan ve Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdemir, Pendikspor'un yeni dönem yönetiminde görev aldı.

İlçe protokolü ile spor ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı kongrede Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendikspor Futbol A.Ş. Başkanı Aytaç Odabaş da hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda derneğin mali ve idari faaliyet raporları görüşülerek ibra edildi.

Yapılan seçimlerin ardından Mehmet Latif Yaşlı, Süleyman Turan ve Murat Özdemir, Pendikspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında yer aldı. Üç ismin de yeni dönemde kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi, sportif hedeflerinin desteklenmesi ve Pendikspor camiasının birlik içinde hareket etmesi için görev üstleneceği belirtildi.

Latif Anadolu Üsküdar Derneği tarafından yapılan açıklamada, 'Pendikspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Dernek Başkanımız Mehmet Latif Yaşlı, derneğimizin değerli üyesi Süleyman Turan ve hemşehrimiz Murat Özdemir asil yönetim kurulunda yer almıştır. Kendilerini tebrik ediyor, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Bu görevin kendilerine, Pendikspor camiasına ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ediyor, birlik ve beraberlik içinde başarılı bir dönem geçirmelerini diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

HEDEF YENİDEN SÜPER LİG

Genel kurulda konuşan Pendikspor Derneği Başkanı Atakan Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak derneğin kurumsal yapısını daha güçlü hâle getireceklerini söyledi. Yüce, genç sporculardan oluşan bir takımla sportif başarı çıtasını yükseltmek ve Pendikspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak için yoğun çaba göstereceklerini ifade etti.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de konuşmalarında Pendikspor'un ilçe açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Belediye Başkanı Cin, yeni dönemde kulübe yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.