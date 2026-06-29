Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, kapılarını ilk kez Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları öğrencilerine açtı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye'nin en kapsamlı spor organizasyonlarından biri haline gelen Yaz Spor Okulları, bu yıl da binlerce çocuğu sporla buluşturuyor.

Yaz Spor Okulları bu yıl bir ilke daha imza atarak Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde de eğitim vererek kapsamını daha da genişletiyor.

17 farklı branşta 19 bin 926 öğrencinin başvuru yaptığı Yaz Spor Okulları'nda eğitimler 29 Haziran Pazartesi günü itibariyle başladı. Öğrenciler yaz boyunca alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alırken, sporun disiplinini ve takım ruhunu yaşayarak öğrenme fırsatı bulacak. Disiplinli eğitim modeliyle yürütülen çalışmalarda öğrenciler; özgüven, sorumluluk bilinci, centilmenlik ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanırken, sporla dolu verimli bir yaz dönemi geçirecek. Selçuklu Belediyesi, Yaz Spor Okulları'na katılan tüm öğrencilere spor kıyafetlerini ücretsiz olarak temin ediyor. Ayrıca talep eden aileler için servis hizmeti de sunuluyor. Selçuklu ilçesinin tüm mahallelerinden alınan öğrenciler, antrenman tesislerine güvenli bir şekilde ulaştırılıyor ve eğitimlerin ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini en az akademik eğitimleri kadar önemsediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Bizim anlayışımızda spor; sadece bir tatil etkinliği değil, aynı zamanda disiplin, azim ve takım çalışması ruhunu aşılayan bir karakter eğitimi projesidir. Bu yıl Yaz Spor Okullarımızda çok özel bir heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni ilk kez evlatlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz' dedi.

BAŞARILI SPORCULAR SELÇUKLU BELEDİYESPOR'A KAZANDIRILIYOR

Yaz Spor Okulları'nda gösterdikleri performansla öne çıkan öğrenciler, antrenörlerin değerlendirmeleri sonucunda Selçuklu Belediyespor Kulübü bünyesine dahil edilerek lisanslı sporculuk yolunda ilk adımlarını atıyor. Böylece hem kulübün altyapısı güçleniyor hem de geleceğin milli sporcularının yetişmesine katkı sağlanıyor.

Bu yıl hizmete giren Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile birlikte Yaz Spor Okulları'nın kontenjanı yaklaşık yüzde 40 oranında artırıldı. Modern tesislerde eğitim alma fırsatı bulan öğrenciler, yeteneklerini daha profesyonel şartlarda geliştirme imkânı bulacak.

Yaz Spor Okulları kapsamında öğrenciler; Yüzme, Futbol, Taekwondo, Basketbol, Tenis, Cimnastik, Karate, Voleybol, Wushu, Kick Boks, Judo, Satranç, Güreş, Masa Tenisi, Okçuluk, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atletizm olmak üzere 17 farklı branşta eğitim alacak.