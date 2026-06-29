Ordu Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Trabzon'da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2025-2026 Sezonu 60. Yıl Terfi Bölge ve Terfi Final Yarışmaları'nda gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak 3. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

ORDU (İGFA) - 22 takımın mücadele ettiği Kadınlar Terfi Yarışmaları'nda turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Ordu temsilcisi, ilk maçında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti.

İkinci karşılaşmada ise İstanbul Sultangazi Belediyespor'u aynı skorla geçen mavi-beyazlı ekip, adını ilk 5 takım arasına yazdırarak yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

FİNALDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU, 3. LİG BİLETİNİ ALDI

Başarılı performansını turnuva boyunca sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyespor, final müsabakasında Kayseri Spor A.Ş. ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Türkiye ikincisi olarak tamamlayan Ordu ekibi, bu sonuçla Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.

Tarihi başarıya imza atan kadroda Aslı Akkaya, Aylin Karaağaç, Azize Ertekin ve Duygu Koç Altuntaş yer alırken, takımın antrenörlüğünü Murat Karagöz üstlendi.

22 takım arasından Türkiye ikinciliğine uzanan Ordu Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Takımı, ortaya koyduğu mücadele, disiplinli oyun anlayışı ve takım ruhuyla Ordu'ya büyük gurur yaşatırken, elde ettiği başarıyla yeni sezonda Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi'nde mücadele edecek.