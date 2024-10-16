Bursa Mudanya'nın kırsal mahallelerinden Mesudiye'de Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nce "Mesudiye Defne Alanı Rehabilitasyonu" ve "Defne Faydalanma Planı" hazırlık çalışmaları hakkında teknik gezi ve bilgilendirme yapıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Mesudiye Mahallesi'nde potansiyel defne sahalarının iyileştirilmesi ve bilinçsiz üretimin önlenmesi için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mesudiye Defne Alanı Rehabilitasyonu" ve "Defne Faydalanma Planı" hazırlık çalışmaları dolayısıyla Mudanya ve Karacabey'i kapsayan teknik gezi ile Mesudiye Kooperatif üyeleri ve köy sakinleri bilgilendirildi.

Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Adem Parlak, Mudanya Mesudiye'deki potansiyel defne alanlarında yapılacak iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çalışmaların 3 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Parlak, yaklaşık bin 100 hektar verimsiz alanda biyoçeşitliliğin devamlılığını garanti altına alınacağını kaydetti.

Sürdürülebilir ve verimli defne yaprağı üretimi için "Faydalanma Planları" hazırlanacak ve üreticilere yönelik defne yaprağı üretim teknikleri, kurutma ve pazarlama konularında eğitim verileceği öğrenildi.

Bilgilendirme sonrasında 2010 yılında iyileştirme çalışmalarına konu edilen Kurşunlu Defne Rehabilitasyon sahasına geçildi.

Burada da Karacabey Orman İşletme Müdürü Serdar Yazıcı, Mesudiyeli üreticilere Kurşunlu Defne Rehabilitasyonu ve hasılat planının uygulanması hakkında bilgi verdi. Kurşunlu Kooperatif başkanı ve üyeleri, bölgelerinde defne üretiminin nasıl gerçekleştirildiğini uygulamalı olarak gösterdiler, kurutma ve pazarlama imkanlarını istişare ettiler.