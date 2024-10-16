Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 175 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı.ANKARA (İGFA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde görev yapmak üzere sınavla personel alınacak.

175 sözleşmeli personel alımı için duyuru yapan Genel Müdürlük, alınacak personellerin solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde 31 Aralık 2024 tarihine kadar görev yapacağını duyurdu.

Ayrıca aynı duyuruda Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde anılan Esaslar kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonunda 31 Aralık 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel alınacağı da belirtildi.

Sınavla alımı yapılacak personellerin branş ve detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz