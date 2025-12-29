İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını korumak, hava kalitesini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla kent genelinde teknolojik destekli bir mücadele yürütüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen vektör mücadelesi, gürültü denetimleri ve ısınmadan kaynaklı hava kirliliği kontrolleriyle İzmir, yılın 12 ayı koruma altında tutuluyor.

Sivrisinekten kemirgene kadar hastalık taşıma ihtimali bulunan tüm vektörlere karşı 30 ilçede, 27 ekip ile mazgallar, çöp konteynerleri, su birikintileri ve dereler gibi kritik alanlarda, insan sağlığına ve diğer canlılara zarar vermeyen yöntemlerle yıl boyunca ilaçlama yapılıyor.

Envantere kazandırılan 5 dron sayesinde çalışmalar, klasik yöntemlerin ötesine geçerek dijital, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor.

GÜRÜLTÜYE GEÇİT YOK: 3,3 MİLYON TL CEZA

Çevresel gürültü kontrolü kapsamında, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yetki devri yapılan 20 ilçede denetimler sürdürülüyor. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla makine, eğlence ve ulaşım kaynaklı gürültüye ilişkin 385 denetim gerçekleştirildi. Mevzuata uymayan işletmelere yönelik 10 cezai işlem uygulanırken, toplam 3 milyon 352 bin 298 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde öncelik, şikâyetlere dayalı ve iyileştirme odaklı bir yaklaşım oldu.

ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNE 969 DENETİM

Isınmadan kaynaklı hava kirliliği denetimlerinde numune alma, laboratuvar analizleri ve saha ölçümleriyle süreç şeffaf ve bilimsel biçimde yürütülüyor. Hava kalitesini korumaya yönelik çalışmalar kapsamında 120 merkezi sistemli apartman 312 kez, 238 kömür satış noktası ise 518 kez denetlendi. Şikâyetler üzerine yapılan 139 denetim ve alınan 13 numune ile birlikte toplam 969 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 12 cezai işlem uygulanarak 1 milyon 476 bin 963 TL idari para cezası kesildi. Kaçak ve yakmaya uygun olmayan kömüre izin verilmedi.

DENİZ SÜPÜRGELERİ VE KARA EKİPLERİ TEMİZ KÖRFEZ İÇİN İŞ BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sadece şehrin sokaklarını değil, deniz yüzeyini de süpürüyor. Özel donanımlı iki deniz süpürge gemisi, iki paletli amfibik (yüzergezer) araç, iki sıkıştırmalı çöp kamyonu ve Çevre-1 kontrol teknesi ile hem karadan hem de denizden atık toplama çalışmaları yürütülüyor. 2025 yılı içinde toplam 632 ton çöp toplandı.

254 BİN ÜREME ALANI DİJİTAL HARİTADA ANLIK KONTROL ALTINDA

İklim değişikliğiyle birlikte yağışsız ve uzun sıcak dönemlerin arttığına dikkat çekiliyor. Vektör mücadelesi mevsimlik değil, 12 ay kesintisiz yürütülüyor. Kent genelindeki 254 bin üreme noktası dijital haritalar üzerinden anlık olarak izleniyor ve saha ekiplerinin çalışmaları veriye dayalı rotalarla planlanıyor. Bu sayede ilaçlama ve denetimler rastgele değil, bilimsel ve hedef odaklı yürütülüyor. Hava sıcaklıklarının düşmemesi nedeniyle vektör mücadelesi artık mevsimsel değil, sürekli bir çalışma alanı haline gelmiş durumda.

DRONLARLA NOKTA ATIŞI MÜDAHALE

Teknolojiden yoğun biçimde yararlanılıyor; envantere eklenen dronlar, amfibik araçlar, traktörler ve çeşitli ekipmanlar özellikle erişimi zor alanlarda daha hızlı ve etkili sonuçlar sağlıyor. Üreme alanları Coğrafi Bilgi Sistemi'ne (CBS) entegre edilmiş durumda ve sistemde kayıtlı 254 bin üreme noktası sahadaki duruma göre sürekli güncelleniyor. İlaçlamalar, biyolojik larvasitlerin etki sürelerine göre planlanan güzergâhlarda gerçekleştiriliyor. Dronlar özellikle sulak ve sazlık alanlarda zaman ve insan gücünden tasarruf sağlıyor. 40 litre kapasiteye sahip dronlarla kimyasal ilaç kullanmadan, biyolojik larvasitlerle üç hafta etkili ilaçlama yapılabiliyor.