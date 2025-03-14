Bursa'da Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, göz sağlığı ve optik tarihine ışık tutacak yeni bir bölümü koleksiyonuna ekledi. Turgut – Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü, 14 Mart Tıp Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, ilk yılını geride bırakırken koleksiyonuna yeni bir bölüm daha ekledi.

Optisyen ve uzman öğretici Turgut Çakar’ın yıllar süren emeği ile oluşturduğu koleksiyondan derlenen “Turgut – Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü”, 14 Mart Tıp Bayramı’nda düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve Küratörü Dr. Ceyhun İrgil, müzeye koleksiyonunu bağışlayan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Optisyen Turgut Çakar, 5. Bölge Bursa Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Özkan Uğur ve Genel Sekreter Murat Turan ile bölümün açılmasına bağışlarıyla katkı sağlayan Gökçen Optik’in sahibi Elif Ahsen Gökçen ve çok sayıda davetli katıldı.

“MÜZELER YAŞANABİLİR VE DİNAMİK OLMALI”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, müzelerin yaşanabilir, dinamik ve ziyaret edilen yerler olması gerektiğini belirterek, bu nedenle etkinlikleri ve söyleşileri bu alanlara taşınmasının gerektiği belirtildi. Başkan Şadi Özdemir ayrıca, çalışmaları devam eden Kurtuluş Müzesi’ni de yakında hizmete açacaklarını ve burayı da bir yaşam alanına çevirmek istediklerini kaydetti.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve Küratörü Dr. Ceyhun İrgil ise konuşmasında müzenin bir yıl içerisinde yakaladığı başarıyı anlattı.

Turgut -Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü’ne koleksiyonunu bağışlayan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Optisyen Turgut Çakar da konuşmasında, bu bölümün oluşturulmasına emeği geçenlere teşekkür etti. Çakar, “Bu bölümün açılışıyla birlikte eğitime katkı sağlayacak bir süreci de başlatmış olacağız. Öğrenciler burayı ziyaret ettiğinde optikle ilgili süreçleri görmüş olacaklar” dedi.

Bağışlarıyla bölümün açılmasına katkı sağlayan Gökçen Optik’in sahibi Elif Ahsen Gökçen ise müzenin gelecek kuşaklara ilham vereceğini ve koleksiyonun gün geçtikçe büyüyeceğine inandığını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi Turgut – Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü’nün açılmasında katkısı bulunanlara plaket takdim edildi.

Konuklar kurdele kesiminin ardından Turgut – Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü’nü dolaşarak, incelemelerde bulundular.