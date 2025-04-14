Bursa Nilüfer Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyeler için düzenlenen yeni “Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi”ne ev sahipliği yapıyor. Uygulamalardaki yenilikler 4 gün sürecek eğitimlerde anlatılacak.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi Konferans Salonu’nda Marmara Belediyeler Birliği üyesi Bursa, Bilecik ve Yalova illerindeki belediyelere yönelik “Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi” veriliyor. Kamu alımlarında şeffaflık, etkinlik ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının amaçlandığı eğitimlere Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyelerde görev yapan ilgili personeller katılıyor.

Eğitimde 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girecek “Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” başta olmak üzere, kamu ihale süreçlerinde yapılan mevzuat değişiklikleri kapsamlı biçimde ele alınacak.

Dijitalleşen satın alma süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimlerde (E-İhale) işlem dosyası hazırlanması, (E-İhale) tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, şikayet başvuruları ve sözleşme süreci işlemleri, doğrudan temin ve güncel mevzuat değişiklikleri de aktarılacak. Katılımcıların mevzuat değişikliklerine uyum sağlamaları ve yeni uygulamaları etkin şekilde hayata geçirmelerinin amaçlandığı eğitimler, 17 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.