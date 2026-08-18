LÖSEV, Göztepe Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Büyük Aile Pikniği ile lösemi ve kanser hastası çocukları, aileleri ve gönüllüleri bir araya getirdi. Etkinlikte çocuklar eğlenirken, ailelere moral ve sosyal destek sağlandı.

İSTANBUL (İGFA) - LÖSEV, kurulduğu günden bu yana lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, yetişkin hastalar ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Sağlık ve eğitim desteklerinin yanı sıra yıl boyunca düzenlediği sosyal etkinliklerle de ailerle moral vererek yalnız omadıklarını hissettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Büyük Aile Pikniği ile kayıtlı aileleri ve gönüllülerini bir araya getirdi.

ÇOCUKLARIN KAHKAHALARI GÖZTEPE ÖZGÜRLÜK PARKI'NI ŞENLENDİRDİ

Gün boyunca düzenlenen animasyon gösterileri, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen piknikte çocuklar yaşıtlarıyla eğlenmenin mutluluğunu yaşarken, aileler de bir araya gelerek sohbet etme, deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, her yaştan katılımcının keyifle vakit geçirebileceği sıcak ve samimi bir buluşma ortamı oluşturuldu.

LÖSEV yetkilileri, farklı illerde düzenlenen Büyük Aile Piknikleri'nin çocuklar ve aileleri için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirterek, 'Birlikte geçirilen her güzel an, çocuklarımızın ve ailelerimizin umutlarını güçlendiriyor. Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan Kadıköy Belediyesi'ne, etkinlikte bize destek olan Eminol Catering'e,Yiğit İnşaat'a, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesini sağlayayan Tukan Sanat Atölyesine, etkinliğimize katılan ailelerimize, gönüllülerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sayıları her geçen gün artan lösemi ve kanser hastaları için sağlık, eğitim ve sosyal destek çalışmalarını sürdüren LÖSEV, gönüllülerinin, bağışçılarının ve destekçilerinin katkılarıyla binlerce aileye ulaşmaya devam ediyor. Bu sayede zorlu tedavi sürecinde hiçbir aile yalnız bırakılmıyor.