Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kadın istihdamına ve şehrin üretimine büyük katkı sağlayan KOMEK Kadın Kooperatifi'nin Bosna Hersek Tekstil Atölyesi'ni ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde faaliyet gösteren KOMEK Kadın Kooperatifi, kadın emeğini üretime, üretimi ise ekonomik değere dönüştüren güçlü yapısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kooperatifin üretim kalitesini ve kurumsal kapasitesini güçlendiren atölyelerden Bosna Hersek Tekstil Atölyesi'ni ziyaret etti.

Burada emeği ve alın teriyle üretime katkı sunan kadın kursiyerlerle sohbet eden Başkan Altay, atölyede yürütülen çalışmalar ve ortaya konulan ürünler hakkında bilgi aldı.

KONYA MERKEZ VE İLÇELERDE TOPLAM 25 ATÖLYE BULUNUYOR

Başkan Altay, KOMEK'in Konya'nın en önemli markalarından birisi olduğunun altını çizerek, 'Özellikle kadınlarımıza meslek edindirme ile ilgili çalışmalar, kurslar yürütüyoruz. Sonrasında ise KOMEK Kooperatifi adı altında ilçelerimizde ve merkezde bulunan atölyelerimizde üretimler gerçekleştiriyoruz. Şu anda merkezde ve merkez dışında çanta, giyim, oyuncak üretimi yapan 15; toplamda 25 atölyemizde binden fazla hanım kardeşimiz çalışıyor' diye konuştu.

Halıdan oyuncağa, çantadan yöresel ürünlere kadar birçok yelpazede üretim gerçekleştirildiğini belirten Başkan Altay, 'Hanım kardeşlerimiz, özellikle oyuncak ve çanta yapma konusunda artık neredeyse ihtisaslaştılar. Ayrıca KOSKİ'nin yazlık ve kışlık kıyafetlerini bu atölyelerde üretiyoruz. Hem belediyemizin ihtiyacı hem belediyemizin dışında AFAD'ın, ihracat yapan firmaların, Türk Hava Yolları gibi önemli kurumların ihtiyaçlarını da bu atölyelerde üretiyoruz. Hanım kardeşlerimiz hem burada aile bütçelerine ciddi bir katkı sağlıyorlar hem de ülkemizin üreten yüzü olarak üretmeye devam ediyorlar' ifadelerini kullandı.

'HANIMLARIN ÜRETİME KATILMASINA İMKAN SAĞLIYOR'

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri KOMEK Kadın Kooperatifi'nin eğitimi üretim, satış, markalaşma ve istihdamla tamamlayan bütüncül bir model uyguladığını kaydeden Başkan Altay, 'KOMEK kursiyerlerimizin eğitimlerde kazandıkları mesleki becerilerini üretim zincirine dahil eden KOMEK Kadın Kooperatifimiz, merkez ve ilçelerdeki atölyeleriyle hanımların üretime katılmasına imkan sağlıyor. Kooperatifimiz, merkezdeki üretim gücünü ilçelerdeki kadın emeğiyle buluşturarak kadın istihdamını destekleyen, üretimi tabana yayan ve yerel ekonomiye katkı sağlayan çalışmalarını güçlendirerek sürdürecek' dedi.

Başkan Altay, kooperatifte aslında bir ekosistem oluştuğunu vurgulayarak, 'Özel sektörden kamuya kadar tüm ihtiyaçları gidermek için hazırlıklarımız var. Özellikle iş kıyafetleri ve oyuncak üretmek için hanımlarımız sipariş bekliyorlar. Bu vesileyle bu konuda tüm kurumlarımızı da hanım kardeşlerimize destek olmaya davet ediyorum. Ben KOMEK Kooperatifinde emek veren tüm hanımlarımıza teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak onlara destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

KOMEK Kooperatifi'nde üretim yaparak şehre ve ev ekonomisine destek olan kadınlar da kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.