Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gölcük Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi; futbol, güreş ve salon sporları başta olmak üzere farklı branşlarda spor yapmak isteyen vatandaşlara ve sporculara hizmet verecek. Modern altyapısıyla ilçenin sportif ihtiyaçlarına cevap verecek merkez, özellikle gençlerin sporla daha fazla buluşmasına katkı sağlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda kent genelindeki spor yatırımlarını sürdürüyor. Her yaştan vatandaşın farklı branşlara erişimini kolaylaştırmak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen tesislere bir yenisi de Gölcük'te ekleniyor. İhsaniye Mahallesi'nde yapımı devam eden Gölcük Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, tamamlandığında ilçenin önemli spor merkezlerinden biri olacak.

FIFA STANDARTLARINDA SAHALAR

Gölcük Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'nde farklı spor branşlarına yönelik çok sayıda alan yer alacak. Proje kapsamında 68x105 metre ölçülerinde FIFA standartlarında doğal çim futbol sahası ile 45x90 metre ölçülerinde FIFA standartlarında sentetik çim futbol sahası yapılacak. Merkezde ayrıca doğal çimli güreş antrenman merkezi, sentetik çimden kaleci çalışma alanı ve 2 bin 760 metrekare büyüklüğünde spor salonu bulunacak.

PROJEDE ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Gölcük Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmalar planlanan program doğrultusunda aralıksız sürüyor. Proje kapsamında kapalı spor salonunun kolon ve döşeme donatıları ile kalıp imalatları tamamlanırken, tribün yapısının kolon donatı ve döşeme imalatları da bitirildi. Merkezde yer alacak güreş antrenman merkezinin kolon donatı ve kalıp imalatları tamamlanırken, soyunma ünitesinin kaba yapı çalışmaları da sona erdi. Öte yandan sporcu kampı binasının zemin kat kolon ve döşeme imalatları da tamamlanarak projede önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'nde farklı bölümlerinde de yoğun bir imalat süreci yaşanıyor. Kapalı spor salonunda çelik çatı ve duvar imalatları sürerken, güreş antrenman merkezinde de çelik çatı ve duvar çalışmalarına devam ediliyor. Soyunma ünitesinde duvar örme imalatları, sporcu kampı binasında 1. kat kolon, perde donatı ve kalıp imalatları gerçekleştirilirken, tribün yapısında kolon donatı ve döşeme imalatlarının tamamlanmasıyla birlikte çelik imalatları da planlanan program doğrultusunda sürdürülüyor.

GÖLCÜK'TE SPORUN GELİŞİMİNE GÜÇLÜ DESTEK

Gölcük Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, tamamlandığında farklı spor branşlarının aynı merkezde yapılabilmesine imkân sağlayacak. 715 kişilik tribünü ve 73 araç kapasiteli otoparkıyla da bölgenin sportif altyapısını güçlendirecek tesis, sporcuların yanı sıra vatandaşların kullanımına da sunulacak. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımıyla Gölcük'ün spor altyapısının güçlendirilmesi ve ilçenin sportif yaşamına yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor.