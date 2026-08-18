Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu sabah açıklanan YKS sonuçlarının binlerce gence hayırlar getirmesini dileyerek, 'Alınan sonuçlar tüm ülkemize ve şehrimizin güzel evlatlarına hayırlar getirsin. Sakarya Üniversitesi'ne ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne yerleşen gençlerimiz, güzel memleketimiz sizi bekliyor. Yatırımlarımız ve uygulamalarımızla eğitim öğretim hayatınız boyunca her zaman destekçiniz olacağız' ifadelerini kullandı.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye'de 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS maratonunda tercih sonuçları bu sabah itibarıyla açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, açıklanan sonuçların zorlu ve stresli bir süreçten geçen gençler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Tercihlerini öğrenci kenti Sakarya'dan yana kullanan gençlerin, ihtiyaç duyacakları tüm imkanlara sahip olacaklarını ifade eden Alemdar, 'Ülkemizin geleceği için gayretle çalışan tüm gençlerimizin en büyük destekçisi olacağız' vurgusu yaptı.

Başkan Alemdar, umut ışığı olan tüm gençlerin zorlu bir YKS maratonundan geçtiğini belirterek, 'Açıklanan sonuçların tüm ülkemizin ve şehrimizin güzel evlatlarına hayırlar getirmesini diliyorum. Sakarya Üniversitesi'ne ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne yerleşen gençlerimiz, güzel memleketimiz sizi bekliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim hayatını kolaylaştırmak ve şehrimizde kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Türkiye'de öğrencilere en uygun ulaşım imkânını sunan Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda gençlerimizin yanında oluyor, ücretsiz öğrenci çamaşırhanemizle günlük yaşamlarını kolaylaştırdıklarını ifade eden Başkan Alemdar, 'Kampüs Mutfak ile en uygun fiyatlarla güvenilir, kaliteli ve sağlıklı yemeği öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Yenilenen AKM, inşası devam eden AFA Kültür ve Kongre Merkezi, Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi ile de Sakarya'nın eğitim, kültür ve sanat altyapısını güçlendiriyoruz. Öğrencilik hayatınız boyunca her zaman destekçiniz olacağız. Ulaşımdan sosyal yaşama, eğitimden sanata, teknolojiden kültüre kadar hayatın her alanında attığımız adımlarla gençlerimizin bugününe katkı sunmaya, geleceğine ışık olmaya gayret ediyoruz' diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi; en uygun ulaşım imkânları, Kampüs Mutfak, ücretsiz Öğrenci Çamaşırhanesi, AKM, AFA, Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi gibi projelerle öğrencilerin eğitim ve şehir yaşamını kolaylaştırıyor.