İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova'nın ulaşım yükünü taşıyan Ata Caddesi, Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi ve Sakarya Caddesi'ni yeniledi. Eskiyen asfaltların sökülerek sıcak asfaltla yenilendiği caddelerde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken, ilçenin ana arterleri modern bir görünüme kavuştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sıcaklarının zirveye çıktığı günlerde de çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, Balçova'nın ana ulaşım arterlerinden Ata Caddesi, Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi ve Sakarya Caddesi'ni yeniledi. Eskiyen yolların sıcak asfaltla yenilenmesiyle caddelerde ulaşım konforu artarken, bölge daha modern bir görünüme kavuştu.

İZBETON ekipleri, bölgedeki hastanelere ve turizm tesislerine ulaşım sağlayan Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi ile devamındaki Sakarya Caddesi'nin toplam 1,5 kilometrelik gidiş-geliş güzergâhlarını yeniledi. İlçenin önemli ulaşım arterlerinden Ata Caddesi'nde ise Balçova Meydanı ile Balçova Belediyesi arasındaki yolun tamamında yenileme çalışması yapıldı.

Balçova genelinde yapılan yatırımlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Korutürk Mahallesi Muhtarı Binnur Özsucu, 'Yolumuz bozuktu, şimdi çok güzel oldu. Burası yoğun olarak protokol yolu şeklinde de kullanılıyor. Çalışmadan da çok memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yolların böyle yenilenmesi İzmir için de çok büyük bir artı oluyor. Mithatpaşa Caddesi, Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi ve Ata Caddesi'nin yanı sıra daha önce Çağdaş Caddesi de yenilendi' diye konuştu.

'ESNAFI MAĞDUR ETMEDEN ÜÇ GÜNDE TAMAMLANDI'

İlçede esnaflık yapan Ömer Tekin, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek, 'Ekipler, esnaf arkadaşları da mağdur etmeden yaklaşık üç günde yolu yeniledi. Şu an Balçova'nın hemen hemen her yerinde çalışma devam ediyor. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Cesim Saygın ise Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi'nin uzun yıllardır protokol yolu olarak kullanıldığını belirterek, 'Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi uzun yıllardır protokol caddesi olarak kullanılıyor. Beş yıldızlı otellerin bulunduğu, İzmir'in göz bebeği olan bir cadde. Bu caddeye yakışmayan bir görüntü oluşmuştu. Şimdi daha derli toplu ve çok daha güzel oldu. Olması gereken bir çalışmaydı. Zamanlaması da çok iyi. Her taraf çiçek gibi oldu' şeklinde konuştu.