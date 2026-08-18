Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle doğa sporları alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Pamirler'de gerçekleştirilen uzun soluklu bisiklet ekspedisyonu ve Ağrı Dağı zirve tırmanışının ardından, DOÇEK dağcılarının rotası bu kez Hakkari'deki Cilo Dağları'na çevrildi.

Cilo Dağı Reşko (Uludoruk) zirvesine yönelik düzenlenen tırmanış faaliyetinde DOÇEK üyeleri Coşkun Özçelik, Seyfi Durmaz ve Sedat Kalelioğlu yer aldı.

Serpel Yaylası'ndan hareket eden ekip, yer yer karlı ve buzlu arazide ilerledikten sonra sırt hattındaki 'kılçık' tabir edilen iki yanı uçurum bölgeyi de dikkatli bir şekilde geçerek tırmanışını sürdürdü.

Toplam 15 saat süren zorlu rotayı tamamlayan ekip, 4135 metre yükseklikteki Reşko zirvesine ulaştı.

Zirve tırmanışını gerçekleştiren dağcılar, inişlerini de planlandığı üzere kazasız ve sorunsuz bir şekilde tamamlayarak kamp noktasına geri döndüler. Farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği doğa sporları faaliyetleri ile adından söz ettiren Keşan DOÇEK, bu disiplindeki takım ruhu ve ekip anlayışının önemini bir kez daha ortaya koyarken; yerel sınırları aşan vizyonuyla bu alanda deneyim ve birikimini kararlı bir şekilde geleceğe taşıyor.