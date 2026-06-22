Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi'nde açılışı yapılan KuBiT-Lab ve TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine Ar-Ge odaklı katkılar sunacak.

KOCAELİ (İGFA) - Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına ve geleceğin bilimsel vizyonuna yön verecek iki yeni merkez, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsünde düzenlenen törenle faaliyete geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımı ile gerçekleştirilen program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış törenine devlet protokolü, yerel yönetimler, savunma sanayii kuruluşları ve akademiden geniş bir katılım sağlandı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın ev sahipliğinde yapılan törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Garnizon Komutanlığından Deniz Albay Yücel Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt katılım sağladı.

Açılış konuşmalarını Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bulat Z. Rami ve TRMOTOR Alt Sistemleri Direktörü Dr. Serdar Aksoy, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün gerçekleştirdi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE STRATEJİK ADIMLAR

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, törende yaptığı konuşmada üniversitenin bilim ve teknolojiye yön veren araştırma ekosistemi vizyonunu derinlemesine paylaştı. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Gebze Teknik Üniversitesi olarak, yalnızca teorik bilgi üreten değil, bu bilgiyi sanayinin ve ülkenin stratejik ihtiyaçlarına dönüştüren bir misyonu sahipleniyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı ve TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi, bu vizyonun en somut göstergeleridir. Araştırma üniversitesi kimliğimizle, savunma sanayimizin projelerde sorumluluk almaktan gurur duyuyoruz. Geliştirdiğimiz nitelikli insan kaynağı ve Ar-Ge altyapımızla, millî teknoloji hamlesinin kurumsal taşıyıcılarından biri olmaya devam edeceğiz. ASELSAN ve TRMOTOR ile yürüttüğümüz bu ortaklıklar, akademinin dinamizmi ile sanayinin gücünü birleştiren örnek bir model sunmaktadır. Laboratuvarlarımızda üretilecek ileri teknoloji çıktılarının ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracağına olan inancım tamdır.'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise törende yaptığı konuşmada, GTÜ'nün ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine sunduğu katkıları vurguladı.

TRMOTOR'un milli savaş uçağının kalbi olacak motoru geliştirmek için kurulduğunu hatırlatarak bu merkezin süreçteki kritik rolüne değindi. Görgün, üniversitelerle yapılan iş birliklerinin savunma sanayii başarılarında belirleyici olduğunu söyleyerek, GTÜ'nün QS dünya üniversite sıralamasında 1bin 400'lerden 885. sıraya yükselmesini tebrik etti.

Tören kapsamında GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç ve Prof. Dr. Bulat Rami tarafından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'e hediye takdimleri gerçekleştirildi.

Ortak açılış töreninde kongre merkezinin ardından, GTÜ Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı (QSTL) ve TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezileri kampüs içindeki alanlarında kurdele kesimi ile hizmete alındı.

KUANTUM TEKNOLOJİLERİNDE YENİ ÜS, GTÜ KUANTUM BİLİM VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI

Açılışı gerçekleştirilen laboratuvar, kuantum radar, haberleşme, internet, algılama, hesaplama, kriyoteknoloji, güvenlik-savunma uygulamaları ve ileri kuantum malzemeleri alanlarında yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Disiplinler arası yapısıyla fizik, elektronik, kriyojenik mühendislik, biyotıp, savunma ve malzeme bilimlerini bir araya getiren laboratuvar, temel araştırmaları uçtan uca üretime dönüştüren stratejik bir ekosistem olarak temel araştırmalar ile endüstriyel uygulamalar arasında güçlü bir köprü oluşturmaktadır.

Laboratuvarda, geleceğin kuantum internetinin yapı taşı olan mikrodalga-optik kuantum dönüştürücüler (Er iyonlu kristaller ve magnon tabanlı hibrit sistemler) üzerine yoğunlaşılırken; kuantum spektroskopi teknikleriyle patlayıcı/tehlikeli madde tespiti, kuantum manyetometre ve manyetik anomali tespiti gibi güvenlik ve kritik altyapı uygulamalarına doğrudan katkı sunan çalışmalar yürütülmektedir.

Türkiye'deki diğer birçok altyapıdan farklı olarak malzeme geliştirme, ince film üretimi, nano-fabrikasyon, manyetik karakterizasyon, mikrodalga tasarımı, optik ölçüm ve prototip geliştirmeyi aynı çatı altında birleştiren bütünleşik bir yapıya sahiptir.

Laboratuvarın teknolojik altyapısı; 10 mK seviyesine inebilen seyreltme soğutma sistemi, süperiletken vektör mıknatısı ve 40 GHz'e kadar mikrodalga ölçüm sistemleri gibi ileri kriyojenik ve optik donanımlarla desteklenmektedir.

SSB, ASELSAN, NATO-SPS ve TÜBİTAK destekli çok sayıda kritik proje yürüten laboratuvar; ABD, İtalya, Hollanda ve Rusya'daki küresel araştırma kurumları ile TÜBİTAK UME ile güçlü bir ortaklık ağına sahiptir. Temel bilimlerde uluslararası düzeyde rekabetçi çıktılar üretmeyi amaçlayan KuBiT-Lab, geleceğin stratejik teknolojilerini yerli imkânlarla geliştirmeyi ve Türkiye'nin kuantum alanındaki uzman insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Açılışı gerçekleştirilen KuBiT Laboratuvarı, kuantum radar, kuantum haberleşme, kuantum internet, kuantum algılama, kuantum hesaplama, kriyoteknoloji, güvenlik-savunma uygulamaları ve ileri kuantum malzemeleri alanlarında yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Disiplinlerarası yapısıyla fizik, elektronik, kriyojenik mühendislik, biyotıp, savunma ve malzeme bilimlerini bir araya getiren laboratuvar, temel araştırmalardan prototip geliştirmeye uzanan bütünleşik bir araştırma ekosistemi sunarak akademik bilgi üretimi ile endüstriyel uygulamalar arasında güçlü bir köprü oluşturmaktadır.

Laboratuvarda, Er katkılı ve magnon tabanlı malzemelere dayalı hibrit kuantum sistemler kullanılarak, geleceğin kuantum internetinin temel yapı taşlarından biri olan mikrodalga-optik kuantum dönüştürücüler üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, kuantum spektroskopi teknikleriyle patlayıcı ve tehlikeli madde tespiti, kuantum manyetometreler ve manyetik anomali algılama gibi güvenlik ve kritik altyapı uygulamalarına doğrudan katkı sunan çalışmalar yürütülmektedir.

Türkiye'deki birçok araştırma altyapısından farklı olarak, KuBiT-Lab; malzeme geliştirme, ince film üretimi, nano-fabrikasyon, manyetik karakterizasyon, mikrodalga sistem tasarımı, optik ölçüm ve prototip geliştirme süreçlerini aynı çatı altında birleştiren bütünleşik bir yapıya sahiptir.

Laboratuvarın teknolojik altyapısı; 10 mK seviyesine kadar inebilen seyreltme soğutma sistemi, süperiletken vektör mıknatıs, 40 GHz'e kadar mikrodalga ölçüm sistemleri, optik ölçüm birimleri ve ileri kriyojenik donanımlarla desteklenmektedir.

SSB, ASELSAN, NATO-SPS ve TÜBİTAK destekli çok sayıda kritik projede yer alan laboratuvar; ABD, İtalya, Hollanda ve Rusya'daki araştırma kurumlarının yanı sıra TÜBİTAK ve UME ile de güçlü bir iş birliği ağına sahiptir.

Temel bilimlerde uluslararası düzeyde rekabetçi çıktılar üretmeyi amaçlayan KuBiT-Lab, geleceğin stratejik kuantum teknolojilerini yerli imkânlarla geliştirmeyi ve Türkiye'nin kuantum alanındaki uzman insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

TRMOTOR ALT SİSTEMLER TEST MERKEZİ FAALİYETE GEÇTİ

Merkezde devreye alınacak test altyapıları ile bu altyapıların TF35000, APU ve ATS sistemlerinde kullanılan kritik alt bileşenlerin test ve doğrulama süreçlerine katkı sağlayacak.

TRMOTOR'un millî motor teknolojileri alanındaki mühendislik ve test kabiliyetlerini ileri taşıyacak merkez; kritik motor alt sistemlerinin gerçek çalışma koşullarına benzer senaryolarda test edilmesine imkân sağlayacak. Havacılık ve savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefinin kritik adımlarından biri olan bu yapının Mimari Tasarımı ve Uygulama Projesi ise GTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Türkeri tarafından sürdürülebilen mimari öncelikli olarak yapıldı.