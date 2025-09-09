Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede faaliyet gösteren kadın derneklerinin temsilcileriyle Nilüfer Nikahevi’nde bulunan Nilbel Lokal’de bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçedeki kadın derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Nilüfer Kadın Kooperatifi ile kadınların ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceklerini belirterek, kadınlara örgütlenme ve dayanışma çağrısında bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçedeki kadın derneklerinin temsilcileriyle Nilüfer Nikahevi’nde bulunan Nilbel Lokal’de düzenlenen toplantıda buluştu. Toplantıya Başkan Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile ilçede faaliyet gösteren 35 kadın derneğinin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in bir kadın kenti olduğunu vurgulayarak, kadınların özgür ve rahat yaşadığı bir ilçe için çalıştıklarını belirtti. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak için kreş sayısını çoğaltmayı hedeflediklerini açıklayan Başkan Şadi Özdemir, “Kadınların daha da özgür olması için çok sayıda kreş yapmak istiyoruz. Yeni kreşimiz eğitime başladı. İki kreşimizin daha inşaatı sürüyor. Hedefimizde 20 kreş yapmak var” dedi.

NİLÜFER KADIN KOOPERATİFİ İLE HEDEF DÜNYA MARKALARI

Nilüfer Kadın Kooperatifi’nin çalışmalarına değinen Başkan Şadi Özdemir, kooperatifin kadınların ekonomik bağımsızlığı için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kooperatif ile kadın derneklerinin çalışmalarını daha da geliştireceklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Türkiye’nin ve dünyanın sayılı markalarıyla anlaşıp, onların standartlarında üretim yapmak istiyoruz. El emeği ile yapılan işler büyük markalarda yüksek ücretlere satılıyor ve bu da üreticilerin daha fazla para kazanmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“ÖRGÜTLÜ OLURSANIZ, GÜCÜNÜZ ARTAR”

Her mahallede bir kadın derneği olmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, Nilüferli kadınlara mahalle derneklerine veya kooperatife üye olma çağrısında bulundu. Bütün kadınların dayanışma içinde olmasını istediklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Birlikte iş yapabilme ve dayanışma kültürü, Nilüferli olma bilincini hep birlikte yaymalıyız. Bu yüzden hem kadın derneklerini büyütmeli hem de üye sayısını artırmalıyız. Kadınların örgütlü olmasını istiyoruz. Örgütlü olursanız, gücünüz de artar" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir’in konuşmasının ardından derneklerin faaliyetleri ve üye yapılarıyla ilgili sunuma geçildi. Sunumda, dernek temsilcileri çalışmalarını anlatarak, sorun ve taleplerini Başkan Şadi Özdemir ile paylaştı.