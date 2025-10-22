Bursa Nilüfer Belediyesi ekipleri, Ürünlü Mahallesi'nde fabrika olarak kullanılan 550 ve 650 metrekarelik iki kaçak yapıyı yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, son olarak Ürünlü Mahallesi'nde iki kaçak yapıyı yıktı.

Ekiplerin yaptığı tespitlerde, söz konusu yapıların fabrika olarak kullanıldığı belirlendi. Biri 550 metrekare, diğeri ise 650 metrekare büyüklüğünde olan kaçak yapılar, Nilüfer Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yıkıldı.

Zabıta ve polis ekiplerinin kontrolünde gerçekleşen yıkım işlemlerinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.