Bursa'da Nilüfer Belediyesi, “Nilüfer’de Her Yol Gençliğe Çıkar!” sloganıyla düzenlediği etkinlikte gençleri bir araya getirdi. Misi Köyü’nün doğal güzellikleri içinde gerçekleşen buluşmada, gençler hem keyifli zaman geçirdi hem de sanatsal ve kültürel etkinliklere katıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Bir Bulut Olsam İnisiyatifi iş birliğinde organize ettiği gençlik buluşması, Misi Köyü’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 18-29 yaş arasındaki yaklaşık 20 genç, atölyeler, müze gezileri ve takım oyunlarıyla dolu keyifli bir gün geçirdi.

Tanışma oyunları ve takım çalışmalarıyla başlayan organizasyon kapsamında Misi'nin tarihi ve doğal dokusunu keşfetme fırsatı buldu. Nilüfer Fotoğraf Müzesi ve Edebiyat Müzesi'ni de ziyaret eden katılımcılar, sergilenen eserleri yakından inceleme imkanı buldular.

Etkinliğin son kısmında “Gençlik Gezegeni” atölyesi düzenlendi. Gençler, bu atölyede hayallerindeki gezegenleri tasarlayarak resme döktü ve gezegenlerini diğer katılımcılarla paylaştı.