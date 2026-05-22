BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışanlarıyla bayramlaşma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Alaaddinbey Ek Hizmet Binası, Zabıta Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde düzenlenen iki ayrı törende, belediye yönetimi ve çalışanlar bir araya geldi.

Düzenlenen programlara Nilüfer Belediye Başkan Vekili Serpil Altun, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Mesai arkadaşlarıyla tek tek selamlaşarak Kurban Bayramlarını tebrik eden Başkan Vekili Serpil Altun, personelin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Kurban Bayramı'nın dayanışma, paylaşma ve kardeşlik ruhuna vurgu yapan Altun, 'Nilüfer Belediyesi ailesi olarak, kentimize ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için her zaman omuz omuza, birliktelik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımın ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım' dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki bayramlaşmaya katılarak, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.