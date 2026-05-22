Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Etnospor Kültür Festivali'ndeki yerini aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Etnospor Kültür Festivali'nde yerini aldı. Geri dönüşüm atölyesi, SAMEK ürünleri ve yöresel ikramlarla Sakarya çadırı, festival alanında ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Etnospor Kültür Festivali'nde Sakarya çadırı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

SAMEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden yöresel lezzetlere, geri dönüşüm atölyesinden 'Bisiklet Şehri Sakarya' vizyonunu yansıtan Velespit bisikletlerine kadar birçok değer festival alanında ziyaretçilerle buluşuyor.

Festival alanında kurulan Sakarya çadırında geri dönüşüm atölyesi açılarak Büyükşehir'in sıfır atık konusunda yürüttüğü çalışmalar ziyaretçilere anlatılıyor. Çadır içerisinde çevre dostu üretim anlayışıyla hazırlanan ürünler, geleneksel sanat çalışmaları ve geri dönüşüm temalı uygulamalar sergileniyor.

Festival kapsamında ayrıca Büyükşehir Kent Orkestrası da sahne aldı. Orkestranın performansı ziyaretçilerden alkış topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz ,festivalle SAMEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden geri dönüşüm atölyelerine, yöresel ikramlarımızdan bisiklet kültürünü yansıtan çalışmalara kadar birçok değeri burada sergilediklerini belirterek, 'Sakarya'nın sahip olduğu kültürel zenginlikleri ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceğiz' dedi.