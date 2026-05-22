Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 8. ADAMAT Matematik Olimpiyatları'nın ödül töreni, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Türk Millî Eğitimi'nin genel amaçları ve 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen organizasyonda, öğrencilerin matematiğe olan ilgilerini artırmak, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve akademik başarılarını desteklemek hedeflendi.

İl genelinde yoğun katılımın sağlandığı olimpiyatlara; ilkokul düzeyinde 58 okul, ortaokul düzeyinde 82 okul ve lise düzeyinde 48 okul olmak üzere toplam 187 okuldan 748 öğrenci başvuruda bulundu. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen yarışmanın ilk sınavı 4 Nisan 2026 tarihinde yapıldı.

Bu aşamada başarılı olan toplam 64 öğrenci final sınavına katılmaya hak kazandı. Final aşaması ise 10 Mayıs 2026 tarihinde tamamlandı.

22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere, danışman öğretmenlere ve başarılı okullara ödülleri takdim edildi.

Organizasyon kapsamında her kategoride birinci olan öğrencilere 10 bin TL, ikinci olanlara 7 bin TL, üçüncü olanlara ise 5 bin TL para ödülü verildi. Danışman öğretmenler de başarı derecelerine göre ödüllendirildi.

Okul kategorilerinde dereceye giren kurumlar da törende ödüllerini aldı. İlkokul kategorisinde Geyve Kazımpaşa İlkokulu birinci olurken, Adapazarı Atatürk İlkokulu ikinci, Cengiz Topel İlkokulu üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Adapazarı Özel Enka Ortaokulu birinciliği elde ederken, Hendek Ziya Gökalp Ortaokulu ikinci, Özel Sakarya İlke Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı. Lise kategorisinde ise Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi birinci, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi ikinci ve Devlet Bahçeli Fen Lisesi üçüncü oldu.

Bireysel kategorilerde derece elde eden öğrenciler ve danışman öğretmenleri de törende büyük alkış aldı.

İlkokul kategorisinde Yiğit Alp Bayram birinci, Ravza Berre Ayaz ikinci, Yağız Orak üçüncü olurken; ortaokul kategorisinde Muhammed Düzen birinci, Ali Eymen Sarıoğlu ikinci, Ömer Kağan Çetinkaya üçüncü oldu. Lise kategorisinde ise Mustafa Efe Halifeoğlu birinciliği elde ederken, Begüm Tarakcı ikinci, Ahmet Zikreddin Güzel üçüncü sırada yer aldı.

Program sonunda olimpiyat sürecine katkı sunan müdürlüklere plaket takdim edildi. Eğitim camiasının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.