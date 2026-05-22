Denizli Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği özel etkinlikte, engelliler ve fedakar ailelerini dünya mirası Pamukkale ile buluşturarak unutulmaz bir gün yaşattı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve şehrin tarihi zenginliklerini herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Engelliler Haftası kapsamında Kent Konseyi Engelliler Meclisi koordinasyonunda anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Şehir merkezinden özel araçlarla alınan yaklaşık 400 kişilik grup, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.



BEYAZ CENNET'TE MORAL VE MOTİVASYON DOLU BİR GÜN



Gün boyu süren programda katılımcılar hem doğanın hem de tarihin tadını çıkarırken, kendileri için hazırlanan ikramlar ve etkinliklerle moral depoladılar. Travertenlerde unutulmaz bir deneyim yaşayan engelliler ve aileleri, daha sonra Karahayıt bölgesindeki kırmızı suya giderek burada şifalı sularla buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi mobil ikram aracının ikramlarıyla tamamlanan gezi programı, ailelerin ve çocuklarının hayatına dokundu. Engelli yakınları, günlük hayatın stresinden bir an olsun uzaklaşarak sosyalleşme imkanı buldukları için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.



'ENGELLERİ SEVGİ VE DAYANIŞMA İLE AŞIYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, engelli vatandaşların mutluluğunun şehrin huzuru için temel bir değer olduğunu vurgulayarak, 'Bizim için 'Engelsiz Bir Denizli' sadece bir hedef değil, her projemizin temelini oluşturan en önemli misyondur. Özel kardeşlerimizin ve fedakâr ailelerinin yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Engelli vatandaşlarımızın hizmet ve imkanlara eşit erişimi için çalışmaya devam ediyoruz. Engelleri sevgi ve dayanışma ile aşıyoruz' dedi.