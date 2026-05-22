Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri amacıyla il genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bir bakım, onarım ve temizlik seferberliği başlattı.

MANİSA (İGFA) - Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; mezarlık alanlarındaki yabani otlar biçilerek ilaçlama yapılıyor, ağaçlar budanıyor ve kireçleniyor. Görsel düzeni sağlamak ve deformasyonları gidermek adına bordürler boyanırken, çevre duvarlarının tadilatı ile kilit parke taşlarının bakım ve onarımları da titizlikle gerçekleştiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerini de bayram öncesinde titizlikle elden geçirdi. Çalışmalar kapsamında, il genelindeki tüm şehit kabirlerinin yanı sıra Soma 301 Maden Şehitliği'nde de detaylı bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri yapılarak şehitlikler bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Çalışmaların bayram öncesinde eksiksiz bir şekilde tamamlanacağını belirten Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun, 'Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarımızda genel bir temizlik ve revizyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetleri sadece merkezde değil, Manisa'mızın 17 ilçesinde aynı hassasiyet ve titizlikle sürdürmekteyiz. Tek amacımız, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini hiçbir aksaklık yaşamadan, huzur ve huşu içinde yerine getirebilmesidir.'

