ORDU (İGFA) - Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'de festivaldeki yerini kurduğu Kültür Otağı ile aldı. Festivalin açılış programına katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de açılışların ardından Kültür Otağı'nda misafirlerini ağırlayarak yöresel ikramlarda bulundu.

BAŞKAN GÜLER: 'GEÇMİŞİNDEN GÜÇ ALAN MİLLETLER, GELECEĞE DAHA SAĞLAM YÜRÜR'

Festival ile ilgi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Başkan Güler, şu ifadeleri kullandı:

'Köklerimizde mücadele, cesaret ve birlik ruhu var. Gençlerimizi sadece ekranların değil; kültürün, sporun ve kadim medeniyet değerlerimizin etrafında buluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu anlayışla bugün 8. Etnospor Kültür Festivali'ndeydik. Ordu Büyükşehir Belediyemizin kurduğu Kültür Otağı ile festival alanında yerimizi aldık; geleneksel sporlarımızı, kültürümüzü ve tarihimizin taşıdığı ruhu hep birlikte yaşadık. Başta Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan olmak üzere, bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Geçmişinden güç alan milletler, geleceğe daha sağlam yürür.'