Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Belediye Başkan Yardımcıları, Ramazan Bayramı arifesinde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, her bayram öncesi düzenlenen geleneksel personelle bayramlaşma programını bu yıl da bozmadı. Ramazan Bayramı arifesinde gerçekleşen buluşmada, belediye yönetimi ve çalışanlar bayram coşkusunu paylaştı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte bayramlaşma mesaisine Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'ndan başladı. Buradaki çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen yönetim, ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası ile Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ne geçerek buradaki personelle de tek tek bayramlaştı. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, personelin bayramını kutladı.

Çalışanlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'e hizmet yolunda yürüttükleri çalışmalar ve yol arkadaşlıkları için tüm personele teşekkür etti. 580 bin Nilüferlinin çıkarını gözeterek daha iyi bir hizmet sunma hedefiyle çalıştıklarını belirten Başkan Özdemir, 'Ramazan Bayramınızı kutluyorum. İnşallah hep birlikte nice bayramları kutlarız. Bu mücadelede bana yol arkadaşlığı yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ailelerinizle, sevdiklerinizle mutlu, keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum. Her şey bayram tadında olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı bayramlar' dedi.