Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ'ın hijyenik koşullarda ürettiği cevizli tereyağlı el açması baklavalar, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Bursa'da vatandaşların kaliteli ürünlere uygun fiyata ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ aracılığıyla Ramazan Bayramı öncesinde el açması kuru baklavaları Bursalıların beğenisine sundu.

Kadın üreticiler tarafından hijyenik koşullarda ve büyük bir özveriyle üretilen cevizli tereyağlı el açması baklavalar, BESAŞ Satış Noktalarında vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Ramazan ayı boyunca 450 gram Ramazan pidesini 25 TL'ye satan BESAŞ'ın yarım kiloluk cevizli baklavaları da 380 TL'ye satarak Bursalıların bayramda da ağzını tatlandırdığını söyledi. Demirtaş, ilk etapta 5 bin adet üretilen baklavalar kısa sürede tükenirken, ek siparişle üretilen 5 bin adet cevizli baklava da arife gününde de büyük talep gördüğünü belirterek, BESAŞ'ın el açması baklavalarının satışı bayram sonrasında da devam edeceğini duyurdu.

Bu arada BESAŞ'ta satılan baklavaların ev yapımı baklavalardan farkı olmadığı söyleyen vatandaşlar ise, güvenilir ürünleri uygun fiyata almalarını sağlayan Başkan Mustafa Bozbey'e ve BESAŞ'a teşekkür etti.