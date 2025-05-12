Bursa Nilüfer Belediyesi, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için Engelsiz İletişim Semineri düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor. Engelli bireylerin sağlıkta, eğitimde, sosyal hayatta, iş yaşamında yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırarak engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımını sağlamak amacıyla Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde Engelsiz İletişim Semineri gerçekleştirdi. Psikolog İpek Tanarslan, katılımcılara engellilerle iletişim yöntemlerini anlattı. Nilüfer Belediyesi’nin hak temelli bakış açısını benimsediğini dile getiren Tanarslan, “Yani engelli bireylerin, tüm insan hak ve özgürlüklerinden aynı şekilde faydalanmasını öngörüyor” dedi.

Engellilerin her zaman için toplumun bir parçası olduğunu vurgulayan Tanarslan, “Bir insanla nasıl tanışıyorsanız, engellilerle de aynı şekilde olmalı. Görme engelli bir bireyse eğer, önce kendinizi tanıtmalısınız. Betimleyerek konuşmak çok önemli” diye konuştu.

Engelli bireylerin tekerlekli sandalyelerine izinsiz dokunulmaması gerektiğini kaydeden Tanarslan, “Herkesin olduğu gibi onların da özel alanları var. İnsanlar bazen yardımcı olmak için, kişileri rahatsız edebiliyorlar” dedi.