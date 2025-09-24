Bursa Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde hasta yakınları ve konukları bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hafif ve orta evre Alzheimer hastalarına hizmet veren merkezde, hasta yakınları ve konukların katılımıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Etkinliğe Uluslararası Lions Kulubü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Zafer Ekici, Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar, Lions dernekleri temsilcileri ve hasta yakınları katıldı. Konuk evi sakinleri, yıl boyunca öğrendikleri şarkıları seslendirerek yeteneklerini sergiledi.

“HİZMET KALİTESİYLE BURSA’DA İLK SIRADA”

Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar, konuk evinin temel atılma aşamasından bu yana projenin içinde yer aldığını belirterek, merkezin Bursa’daki hizmet kalitesiyle ilk sırada olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bakar, “Burayı işletmek büyük özveri, sabır ve özen gerektiriyor. Bu bir gönül verme işi. Kurumu bu noktaya taşıyan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Lions Kulubü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Zafer Ekici ise merkezin her geçen gün geliştiğine dikkat çekerek, “Alzheimer hastalarının temel ihtiyaçlarını karşılamak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve hasta yakınlarına destek olmak için buradayız. Hastalarımız için düzenlenen etkinlikler ve uygulanan tedaviler özveriyle gerçekleştiriliyor. Bunları özveriyle yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yolumuz iyilik olsun” şeklinde konuştu.

MÜZİK VE DANSLA MORAL BULDULAR

Konuşmaların ardından konuk evi sakinleri, personel ve Lions dernekleri temsilcilerinden oluşan koro sahne aldı. Katılımcılar koronun şarkılarına alkışlarla eşlik etti. Sonrasında Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri eşliğinde konuk evi sakinleri dans ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğin sonunda pasta kesimi gerçekleştirilirken, konuklar Alzheimer hastalarının el emekleriyle ürettikleri ürünlerin yer aldığı sergiyi gezme fırsatı buldu.