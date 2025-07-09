Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 4 bin 156 metrekarelik Dişbudak Parkı’nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Parkın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hedeflerinin her yıl kente yaklaşık 10 yeni park kazandırmak olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kente yeni park alanları kazandırma çalışmalarına devam ediyor. 2025 yılı içinde 23 Nisan, Işıktepe ve Ahmet Yesevi mahallelerine yeni parklar kazandıran Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi’ndeki Dişbudak Parkı ile birlikte bu yıl açtığı park sayısını dörde çıkardı.

Parkın açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Balat Mahalle Muhtarı Serpil Özuyguz ile muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

“NİLÜFERLİLER’İN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, parkın açılışında yaptığı konuşmada, temel amaçlarının mahallelerde sosyal buluşma noktaları oluşturmak, çocukların güvenle oynayabileceği ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği mekanlar yaratmak olduğunu vurguladı. Kentte yaşam kalitesini artırarak Nilüferliler’in yüzünü güldürmeyi istediklerini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, parkların bu anlayışın en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade etti.

Dişbudak Parkı’nın özelliklerine de değinen Başkan Şadi Özdemir, “Toplam 4 bin 156 metrekarelik parkımızın içinde 416 metrekarelik çocuk oyun alanı, 102 metrekarelik spor alanı ve 203 metre uzunluğunda bir koşu yolu oluşturduk. Ayrıca parkımızda 2 bin 678 metrekarelik geniş bir yeşil alan bulunuyor. Tüm vatandaşlarımızın burada keyifli anlar geçirmesini diliyorum” dedi.

HEDEF HER YIL 10 YENİ PARK

Göreve geldiklerinden bu yana kente 41 bin 410 metrekare yeni park alanı kazandırdıkları bilgisini veren Başkan Şadi Özdemir, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Demirci Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parkın da yakında hizmete alınacağını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “Şu anda 6 yeni park daha yapıyoruz. 30 Ağustos Zafer, Balkan, Çalı, Doğanköy, Kayapa ve Kızılcıklı mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu parklarımızı da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız, her yıl yaklaşık 10 yeni parkı kentimize kazandırmak” diye konuştu.

Balat Mahalle Muhtarı Serpil Özuyguz da mahalleye kazandırılan park için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Konuşmalar sonrasında Dişbudak Parkı’nın açılış kurdelesi kesildi.