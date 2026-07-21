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Tatbikatta, hasar gören merdivenler ve elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle tahliyeler acil çıkış kapılarından yapıldı. İtfaiye ve 112 Ekiplerinin desteğiyle mahsur kalanlar ve yaralılar başarıyla kurtarılarak, Halk Evi arkasında bulunan toplanma alanına ulaştırıldı.

Tatbikata Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve başkan yardımcıları da katıldı. Senaryo gereği sarsıntıyla başlayan süreçte çalışanlar, önce 'çök-kapan-tutun' yöntemini uyguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, olası afetlere karşı personel becerilerini geliştirmek amacıyla Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (NAKUT) iş birliğinde 'Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirdi.

Bursa Nilüfer Belediyesi, AKUT ve NAKUT iş birliğiyle Halk Evi'nde gerçekleştirdiği kapsamlı tatbikatla afetlere karşı hazırlık düzeyini test etti.

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