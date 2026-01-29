Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yaratıcı atölyeye katılan çocuklar, telli çalgılardan lirin tarihsel serüvenini öğrendikten sonra hayallerindeki müzik aletini yaptılar.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği atölyede çocuklar, sanat ve tarihle buluştu. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, lir tasarladı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılar öncelikle lirin tarihçesi ve yapısal özellikleri hakkında bilgiler edindi. Antik dönemden günümüze teknolojinin gelişmesiyle evrilen lirin, aslında bugünkü gitarın öncüsü olduğu vurgulandı.

Bir ses kutusu üzerine yerleştirilen iki dikey direk ve tellerin gerildiği yatay bir çubuktan oluşan bu enstrümanın, doğru tekniklerle basit malzemelerden bile üretilebileceği çocuklara uygulamalı olarak gösterildi.

Çalınabilir bir enstrüman yapılan atölyede çocuklar, el becerilerini de geliştirdi. Yaptıkları enstrümanların üzerine çeşitli resim ve yazılar çizen minik katılımcılar, tel bağlama gibi teknik detayları da deneyimlediler. Atölye sonunda ise her çocuk, yaptığı ve çalınabilir durumdaki liriyle müzeden ayrıldı.