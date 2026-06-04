Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Haziran ayı meclis toplantısında CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararını eleştirerek, bu durumun sosyal belediyeciliği engelleme ve siyasi yapıyı değiştirme çabası olduğunu ifade etti.

Burcum Tansu SARI - BursaAjansı / BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Şadi Özdemir, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararını eleştirdi.

Başkan Özdemir, bu kararların arkasında CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik başarısını engelleme çabası olduğunu ifade etti.

CHP'nin kurultay ve örgütlenme süreçlerinin her zaman demokrasi anlayışı ile ilerlediğinin altını çizen Başkan Özdemir, 'CHP'de mahalle delegeleri seçilir, ilçe ve il kongreleri yapılır, ardından kurultay delegeleri belirlenir. Genel başkan ve parti yönetimi demokratik bir süreçle seçilir. Bu köklü ve tüzüğe bağlı yapı, dışarıdan dayatılan hiçbir müdahaleyle değiştirilemez' ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, 'mutlak butlan' kararının sadece CHP'yi ilgilendiren bir karar olmadığına dikkat çekerek, 'Mutlak butlan kararı, bir mahkeme kararından çok daha fazlasıdır. Bu, doğrudan partiyi dağıtma ve ülkenin mevcut siyasi yapısını değiştirme çabası CHP meselesinin üstünde bir meseledir' diye konuştu.