THF Erkekler Süper Ligi’nde zirve takibini sürdüren Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, evinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 40-32 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nin 19. haftasında Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde ağırladığı Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-32 yenerek puanını 31'e yükseltti.

Mücadeleyi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or da tribünden takip etti. İlk yarısı 20-20 berabere tamamlanan karşılaşmada Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda iyi bir savunmayla farkı açtı. Bu devreyi 20-12 önde tamamlayan Bursa temsilcisi, maçı 40-32 kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

Baba oğul Timsahlar Baba oğul Timsahlar

Ligde bir maç eksiği bulunan Nilüfer Belediyespor, önümüzdeki hafta lig lideri Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile İstanbul’da Süleyman Seba Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: igf