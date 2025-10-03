Bursa Nilüfer Belediyesi'nin, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımını destekleyen 'İş Koçu Destekli Engelli İstihdamı Çalışması', Tomurcuk Kooperatifi'nin düzenlediği 'Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi'nde 'Altın Dokunuş Ödülü'ne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Zihinsel engelli çocuk sahibi anneler tarafından 2006 yılında kurulan ve 2023 itibarıyla dört iktisadi işletmeye sahip Türkiye'nin ilk kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifi olan Tomurcuk Kooperatifi, ilk kez 'Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi' düzenledi. Altunizade Kültür Merkezi'ndeki program kapsamında 'Altın Dokunuş Ödülleri' verildi.

Nilüfer Belediyesi, 'İş Koçu Destekli Engelli İstihdamı Çalışması' ile 'Yerel Yönetimler' kategorisinde ödüllendirildi. Özel gereksinimli bireylere yönelik yetenek keşfi ve iş hayatına katılımı destekleme odaklı bir model sunan proje, dezavantajlı vatandaşların sosyal hayata dahil edilmesinde yerel yönetimlerin oynayabileceği öncü rolü de gösterdi. Ödülü, Nilüfer Belediyesi adına Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici aldı.



​Törenin ardından ödül, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e takdim edildi. Özel gereksinimli bireyleri sosyal hayata dahil etmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'İş Koçu Destekli Engelli İstihdamı Çalışmamız ile özel gereksinimli bireylerin yeteneğini keşfetmesine ve iş hayatına katılmasına destek oluyoruz. Çalışmamızın ödüle layık bulunmasından mutluluk duyuyoruz' diye konuştu.

