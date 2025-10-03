Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Hobi Atölyeleri, 'Sumud Filosu'na destek amacıyla özel bir farkındalık etkinliği düzenledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler mavi kurdeleler ve pankartlarla 'Sumud Filosu'na destek verdi. Öğrenciler hazırladıkları kurdele ve pankartlarla Gazze'deki direnişe destek verdi, mavi balonlarla barışı gökyüzüne taşıdı.

UMUDUN SİMGESİ

Etkinlik kapsamında özel gereksinimli öğrenciler ve eğitmenler, Tasarım Atölyesi'nde 'Sumud Filosu'nu temsilen mavi kurdeleler hazırladılar. Mavi kurdeleler, direnişin, sabrın ve umudun simgesi olarak etkinliğin temel parçası oldu.

SUMUD FİLOSU

Programda ayrıca öğrencilere 'Sumud Filosu'nun ne anlama geldiği anlatıldı. Eğitmenler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için dünyanın dört bir yanından yola çıkan gönüllülerin verdiği mücadeleyi detaylarıyla aktardı. Öğrenciler, konuyla ilgili sorular sorarak hem tarihsel hem insani boyutuyla yaşananları daha iyi anlama fırsatı buldu.

DAYANIŞMA ENGEL TANIMAZ

Etkinliğin devamında 'Sumud engelsiz bir umuttur', 'Dayanışma engel tanımaz' ve 'Filistin ve Gazze'nin yanındayız' mesajlarını içeren pankartlar hazırlandı. Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, hazırladıkları pankartlarla atölye içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüşle birlikte öğrenciler, barış, özgürlük ve insan hakları adına güçlü ve umut dolu mesajlar verdi.

MAVİ BALONLAR GÖKLERE BIRAKTILAR

Program, SGM bahçesinde özgürlüğü ve barışı simgeleyen mavi balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi. Renkli ve duygu yüklü anlara sahne olan etkinlikte öğrenciler, empati, farkındalık ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Engelsiz Hobi Atölyeleri, gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlikle sadece Gazze'ye değil, tüm dünyaya umut ve insanlık mesajı gönderdi.